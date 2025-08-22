La CNMC desaconseja publicar los precios de los productos ortoprotésicos por su impacto negativo en la competencia

Archivo - Imagen de recurso de un hombre con una pierna escayolada y muletas, en la consulta del médico. - GEORGERUDY /ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)considera que la publicación de los precios de los productos ortoprotésicos puede aumentar el riesgo de colusión entre los operadores, lo que podría traducirse en una reducción de la competencia y un aumento de los precios, con consecuencias negativas para los usuarios, el Sistema Nacional de Salud y las propias mutualidades.

Así se ha mostrado la CNMC tras analizar en un informe la posibilidad de hacer públicos los precios de los productos ortoprotésicos financiables por el Sistema Nacional de Salud (SNS), a solicitud del Ministerio de Sanidad. La consulta parte de las dificultades que enfrentan algunas mutualidades de funcionarios para contactar directamente con los establecimientos que dispensan estos productos. Como posible solución, se plantea la publicación de los precios.

En este punto, la CNMC recomienda buscar alternativas menos dañinas para la competencia efectiva que la publicación de los precios. Además, aconseja garantizar que, a través de la colaboración con las comunidades autónomas y el propio Ministerio de Sanidad, las mutualidades de funcionarios tengan acceso a los datos necesarios para que puedan comunicar directamente con los establecimientos dispensadores de productos ortoprotésicos. También apuesta por avanzar en la digitalización y en la interoperabilidad, tanto de los distintos sistemas públicos existentes como con los establecimientos dispensadores.

Más allá de la cuestión concreta de la publicación de precios, la CNMC propone también revisar aspectos clave del sistema de financiación de estos productos. Entre ellos, sugiere mejorar la metodología utilizada para actualizar el catálogo, establecer los Importes Máximos de Financiación (IMF) y fijar el precio de Oferta. También recomienda revisar el régimen de acceso de los operadores y acortar los plazos de tramitación para agilizar el procedimiento.

La CNMC recuerda que puede actuar de manera consultiva, pudiendo ser consultada por las cámaras legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las Corporaciones locales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales y de consumidores y usuarios o de oficio.