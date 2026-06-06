Un coche sufre un incendio hasta quedar prácticamente inservible en el exterior del Centro Comercial Berceo

Archivo - Al lugar se han desplazado Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha sufrido un incendio, hasta quedar prácticamente inservible, mientras estaba estacionado en el aparcamiento exterior del Centro Comercial Berceo, junto a la calle Río Lomo, en Logroño.

A las 19:12 horas de hoy, varias personas han contactado con SOS Rioja 112 para informar del incendio. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a las Fuerzas de Seguridad y se ha movilizado a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención, bomberos han informado de que el vehículo ha sufrido daños en consideración, quedando prácticamente inservible como consecuencia de las afecciones en el motor y en la parte delantera. No se han registrado daños personales.