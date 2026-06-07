Una caseta de aperos resulta calcinada tras un incendio en el que no ha habido desgracias personales

LOGROÑO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una caseta de aperos ubicada en Haro ha resultado calcinada tras un incendio en el que no ha habido desgracias personales, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Poco antes de las seis de la mañana de hoy, 7 de junio, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias el incendio de una caseta de aperos en el camino de Arrauri de Haro.

Desde SOS RIOJA se han movilizado Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Policía Local y Guardia Civil.