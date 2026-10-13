Cocinar a Ciegas inaugura en Logroño su nueva Oficina Gastronómica, un espacio de inclusión y transformación social

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación sin ánimo de lucro 'Cocinar a Ciegas' presentará este miércoles, 14 de octubre, a las 10,30 horas, su nueva Oficina Gastronómica, situada en la calle Gonzalo de Berceo, número 8, entreplanta, oficina 14, de Logroño. El acto contará con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, acompañado por otros representantes de su gabinete.

La nueva oficina nace como un espacio de colaboración, inclusión y encuentro, desde el que demostrar que la gastronomía puede convertirse en una poderosa herramienta para visibilizar otras capacidades, generar oportunidades y contribuir a transformar la sociedad.

'Cocinar a Ciegas' quiere abrir las puertas de este espacio a la sociedad riojana, a las instituciones, a las empresas y a las entidades sociales. Un lugar donde compartir experiencias, desarrollar proyectos y demostrar que la gastronomía es mucho más que cocinar: es educación, cultura, convivencia y una forma de construir una sociedad en la que todas las personas puedan participar y aportar su talento.

LA GASTRONOMÍA COMO HERRAMIENTA PARA CAMBIAR LA MIRADA

Desde su creación, Cocinar a Ciegas trabaja para hacer visibles otras capacidades a través de la gastronomía, utilizando la cocina como punto de encuentro y como medio para fomentar la autonomía, la participación y la inclusión social.

La nueva Oficina Gastronómica supone un paso adelante en este compromiso. Un espacio desde el que impulsar iniciativas que conecten la inclusión con la riqueza gastronómica de La Rioja, sus productos, sus productores y su tejido empresarial.

La asociación quiere agradecer expresamente al Gobierno de La Rioja la confianza y el apoyo depositados en este proyecto, que permite a una pequeña entidad sin ánimo de lucro seguir creciendo y ampliando su capacidad de acción social.

COLABORACIÓN EMPRESARIAL Y GASTRONÓMICA

La puesta en marcha de la nueva oficina ha sido posible gracias a la implicación, la generosidad y el compromiso de numerosas empresas y entidades que han contribuido a hacer realidad este espacio.

Cocinar a Ciegas quiere expresar públicamente su agradecimiento a todas ellas. "Sin olvidarnos de todos aquellos que nos ayudan en el día a día desde tiempo atrás", afirman en su comunicado.

La colaboración de todas estas empresas y entidades representa mucho más que una aportación material: es una muestra de confianza en un proyecto que busca hacer visibles otras capacidades a través de la gastronomía.

Su compromiso permite a Cocinar a Ciegas seguir creando oportunidades, promover la accesibilidad y poner en valor la riqueza de los productos, las empresas y el tejido gastronómico de La Rioja.

La Oficina Gastronómica quiere ser también un punto de encuentro para nuevas colaboraciones, donde empresas, instituciones y profesionales puedan compartir conocimiento, apoyar el producto riojano y promover proyectos con impacto social.

VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

'Cocinar a Ciegas' quiere dedicar un agradecimiento muy especial a sus voluntarios y voluntarias, personas que regalan generosamente su tiempo, su ilusión y su compromiso para que este proyecto siga creciendo.

Son quienes acompañan, ayudan, enseñan, aprenden y hacen posible que cada actividad se convierta en una experiencia compartida. Personas que creen en la inclusión y que demuestran, con pequeños y grandes gestos cotidianos, que una sociedad mejor se construye implicándose en la vida de los demás.

Nuestros voluntarios y voluntarias nos dan su tiempo y son nuestros ojos. Una expresión que resume mucho más que una ayuda: representa la confianza, la complicidad, la generosidad y la manera de caminar juntos, compartiendo capacidades y superando barreras.

Sin ellos y ellas, muchos de los fogones de Cocinar a Ciegas no podrían encenderse. Su compromiso es una parte esencial de la identidad de la asociación y de todo lo que está por venir.