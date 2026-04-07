El COER promueve una jornada de innovación juvenil para generar alternativas reales de ocio saludables y sostenibles - COER

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de La Rioja promueve para el próximo 9 de mayo la jornada DREAM BIG LA RIOJA 2026, una innovadora competición de talento y creatividad dirigida a jóvenes riojanos de entre 16 y 25 años, con el objetivo de influir en la cultura del ocio juvenil.

La presidenta del COER, Alicia Ibáñez, ha dado conocer hoy todos los detalles de esta iniciativa única y pionera en la Rioja, que convocará a 120 jóvenes que en Riojaforum para generar ideas y plantear soluciones ante un reto relacionado con la salud.

"Este año, dirigiremos nuestras acciones del Día Internacional de la Enfermería a los jóvenes riojanos. Porque creemos que seguir llevando a cabo las mismas intervenciones en salud pública nos hará conseguir los mismos resultados, organizamos este DREAM BIG con la intención de generar un impacto positivo y tangible en nuestra comunidad", ha dicho Alicia Ibánez.

Los jóvenes de entre 16 y 25 años de La Rioja ya pueden inscribirse a través del QR o la Web del COER, en equipos de tres personas o solos (en cuyo caso la organización les asignará equipo) "No hace falta que traigan ninguna idea preparada, solo su talento y las ganas de dejarse sorprender. Ese día, dejarán de ser espectadores para ser los protagonistas de una solución real para su comunidad", ha añadido la presidenta.

Esta iniciativa cuenta con respaldo institucional y/o académico del Consejo General de Enfermería, Gobierno de La Rioja a través del IRJ y el IER, A.M.A., Ayuntamiento de Logroño, Universidad de La Rioja y el Colegio Compañía de María.

En el lanzamiento de DREAM BIG La Rioja, que ha tenido lugar esta tarde en el Colegio de Enfermería de La Rioja, también han participado la secretaria de la junta de gobierno, Carmen García; el experto en innovación Xavier Verdaguer quien, junto con su equipo actuará como dinamizador de la jornada; y Erika Jiménez y Carlos Lorente, exalumna y profesor del colegio Compañía de María, que han contado su experiencia en Silicon Valley (California) como ganadores del IX Audi Creativity Challenge 2024.

VALORES DE LA JORNADA

La secretaria de la junta del COER, Carmen García, ha explicado los conceptos que definen lo que los jóvenes vivirán durante la jornada, que son: la innovación, porque no se buscan soluciones convencionales sino propuestas disruptivas de ocio alternativo; la transformación, porque los participantes dejarán de ser receptores para convertirse en agentes de cambio, y la formación, ya que todos los participantes recibirán un certificado internacional acreditativo de la capacitación recibida.

Desde el punto de vista técnico, el COER contará con la colaboración del experto en innovación social Xavier Verdaguer, quien, junto a su equipo de dinamizadores, motivará y acompañará durante todo el proceso a los participantes, facilitandoles herramientas de creatividad.

Xavier Verdarguer ha explicado que será una jornada muy intensa en la que los jóvenes trabajarán de forma muy analógica, sin teléfonos móviles, generando propuestas para dar solución a un ocio más saludable utilizando la metodología Lombard, a través de la cual obtendrán herramientas que les permitirán ser más creativos en su día a día y vivir una experiencia emprendedora y transformadora.