La Cofradía del Descendimiento de Cristo de Logroño presenta y bendice la nueva cruz del Cristo del Descendimiento

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía del Descendimiento de Cristo de Logroño presenta y bendice la nueva cruz que acompañará al Cristo del Descendimiento. Un acto que ha tenido lugar en la Iglesia de Santa María de Palacio.

Se trata de una obra realizada por el tallista Juan Manuel Pulido, artesano sevillano afincado en Jaén. La pieza, elaborada en madera de cedro y de estilo arbóreo, destaca por su realismo y la belleza de sus formas, aportando una renovada solemnidad a la imagen titular de la Cofradía.

La Cofradía del Descendimiento de Cristo de Logroño, fundada el 17 de noviembre de 1987, es una de las corporaciones penitenciales más consolidadas de la Semana Santa logroñesa. Su paso titular, el Cristo del Descendimiento, es actualmente el que más años lleva procesionando en la Semana Santa de Logroño, siendo una de las imágenes más reconocidas y veneradas de la ciudad.

Durante el acto, el Hermano Mayor, Alejandro Ojeda Elías, ha destacado el profundo significado de esta incorporación, reseñando que "esta cruz no sustituye, sino que continúa. No rompe con el pasado, sino que lo honra". "Viene a ser signo de renovación, pero también de fidelidad", ha asegurado.

La nueva cruz supone un paso importante en la conservación del patrimonio de la Cofradía. La anterior, que acompañó al Cristo del Descendimiento durante más de ocho décadas, presentaba un notable deterioro a pesar de las restauraciones realizadas a lo largo de los años, lo que hacía necesario acometer esta renovación para garantizar la estabilidad y dignidad del conjunto escultórico.

Como detalle simbólico, en el interior de la nueva cruz se ha depositado un documento con los nombres de los donantes que han hecho posible su realización. En palabras del Hermano Mayor, "agradecemos a cofrades y devotos que, con su esfuerzo, generosidad y entrega, han hecho posible que esta cruz sea una realidad".

Con esta bendición, la Cofradía del Descendimiento de Cristo de Logroño reafirma su compromiso con la devoción, el arte sacro y la continuidad de la tradición que la caracteriza desde su fundación.