La Cofradía de la Flagelación traslada por obras su imagen de Santa Teresita a Palacio

La Cofradía de la Flagelación de Jesús trasladará este sábado su Cristo atado a la Columna a la Iglesia de Palacio - COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN DE JESÚS

LOGROÑO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad del Día de Todos los Santos y con motivo del cierre temporal por obras en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, la Cofradía de la Flagelación de Jesús trasladará su Cristo atado a la columna a la Imperial Iglesia de Santa María de Palacio, en donde permanecerá la imagen del Señor expuesta al Culto.

El traslado será realizado sobre andas portadas al hombro, será una ocasión extraordinaria para contemplar la imagen en un marco distinto al que nos acostumbra. La Procesión partirá en silencio a las 18,30 desde la calle Somosierra por el siguiente itinerario: Menéndez Pelayo, Pérez Galdós, San Antón, Gran Vía, Avenida de La Rioja, Sagasta y Marqués de San Nicolás.

Desde la Cofradía de la Flagelación de Jesús han invitado a toda la ciudad y de manera especial a la feligresía de Santa Teresita, a acompañar a la imagen del Señor desde su casa hasta el templo en el que permanecerá durante los próximos meses. A la llegada se celebrará la Sagrada Eucaristía presidida por la imagen del Cristo atado a la columna, que posteriormente será entronizado en la peana en la que quedará expuesto.