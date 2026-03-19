El Colectivo de Docentes Interinos de La Rioja rechaza el acuerdo firmado por la Consejería de Educación, ANPE y CSIF

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Docentes Interinos de La Rioja ha mostrado este jueves su "rechazo" al acuerdo firmado por la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales ANPE y CSIF.

Como dice el colectivo en un comunicado, "ayer, miércoles 18 de marzo, la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales ANPE y CSIF firmaron un acuerdo en relación con la reforma de la Orden que regula las condiciones laborales del profesorado interino".

El Colectivo de Docentes Interinos de La Rioja "quiere manifestar públicamente su absoluto rechazo al acuerdo alcanzado", ya que consideran que "el acuerdo firmado únicamente parchea una Orden que necesita una reforma integral, ya que lleva desde 2016 sin modificaciones sustanciales".

Añaden que "dentro de nuestras líneas rojas se encontraba la continuidad del contrato en los meses de verano y la eliminación de las jornadas de 1/3 en favor de mínimo 1/2 jornadas, exigiendo que cualquier jornada parcial sea no obligatoria todo el año".

La Consejería, argumentan, "no ha entrado en aquellas reivindicaciones que tocaban lo económico, es decir, los 1/3 de jornada no han desaparecido, y la propuesta de la continuidad del contrato en los meses de verano nos parece insignificante e irrisoria".

En definitiva, "las medidas firmadas no abordan el problema estructural de la precariedad que afecta al colectivo de docentes interinos". "Este acuerdo -afirman- no responde a las necesidades reales del profesorado ni garantiza estabilidad, transparencia y equidad en los procesos de adjudicación y permanencia".

Desde el colectivo "insistimos en que lo que el sistema educativo riojano necesita es una reforma real, integral y consensuada de la orden de interinos, no una sucesión de parches que perpetúan la inseguridad laboral y la desigualdad de trato, además de condenar a la precariedad a sus profesionales".

A su juicio, "la situación actual exige voluntad política para acometer cambios profundos que dignifiquen la labor docente y refuercen la calidad del sistema educativo".

Asimismo, "queremos manifestar nuestro profundo descontento con las organizaciones sindicales ANPE y CSIF, que han firmado este acuerdo junto a la Administración" y recuerdan que "estas negociaciones comenzaron gracias al movimiento de interinos e interinas anónimas que contactaron con las diferentes organizaciones sindicales para buscar su apoyo en Mesa Sectorial".

"Sin embargo, y a pesar de que CSIF pertenecía a la unión sindical que se consiguió gracias al Colectivo, tanto ellos como ANPE -desmarcados de nuestro movimiento desde el principio- decidieron votar "Sí" a un acuerdo al que los interinos de La Rioja dicen, alto y claro, "NO". Ahora, sin embargo, intentan atribuirse el mérito de haber logrado avances que consideramos claramente insuficientes", critican.

"Anunciamos -recalcan- que seguimos trabajando de la mano de las organizaciones sindicales CCOO, STAR, STE-Rioja y UGT tras compartir nuestro descontento tras la firma de este acuerdo. Emprenderemos las acciones que consideremos oportunas para que la Administración tenga en cuenta nuestras exigencias y nos tome en serio. Firmar un acuerdo insuficiente es firmar una educación necesitada de dignificación."

El Colectivo de Docentes Interinos de La Rioja "continuará trabajando para visibilizar esta problemática y para exigir una normativa justa, estable y coherente con la realidad del profesorado interino, no renunciaremos a una regulación que garantice condiciones laborales dignas y acordes con la responsabilidad que asumimos cada día en las aulas".