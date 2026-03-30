El Colegio Bretón aporta 358 kilos de comida para el Banco de Alimentos - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de infantil y primaria Bretón de los Herreros de Logroño realizó la entrega de 358 kilos de comida, después de una jornada solidaria en la que los alumnos del centro debían aportar alimentos con el fin de hacerlos llegar al Banco de Alimentos de La Rioja para su distribución.

Animados por la iniciativa de los profesores y profesoras del colegio, los alumnos realzaron una jornada solidaria, que viene siendo habitual en cada año escolar,. no sólo sirvió para esta aportación de alimentos, sino que también para unir a los niños y niñas de este colegio en su sentir solidario para los que lo necesitan en nuestra comunidad.