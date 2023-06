El Colegio de Médicos de La Rioja rechaza "un modelo de asistencia sanitaria con la tecnología como eje del sistema"

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja (COMLR) ha rechazado este viernes, coincidiendo con la fiesta de su patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un modelo de asistencia sanitaria "sin médicos y con la tecnología como eje del sistema, por encima de los pacientes".

En un comunicado, el Colegio señala que esta tarde celebra la festividad de su patrona, con un acto al que asistirán más de 350 profesionales. Una jornada en la que se agradece a cada colegiada y a cada colegiado "su entrega, su compromiso y su responsabilidad con la profesión médica pero, también, con cada paciente que ha necesitado a un profesional de la medicina durante este último año".

Además, el Colegio de La Rioja entregará la Medalla de Oro del centenario de la institución a la ilustre doctora María Castellano, "una facultativa pionera y una luchadora incansable", en palabras de la presidenta del Colegio.

Castellano es la primera mujer catedrática en una Facultad de Medicina española, destaca por sus aportaciones en Psiquiatría forense y en Derecho sanitario y es doctora honoris causa por la Universidad de Jaén y por la Universidad de Extremadura.

Un año más el Colegio de La Rioja dedica esta jornada a los 110 nuevos colegiados, a los 35 colegiados honoríficos, a los 32 que cumplen 25 años de colegiación y a los dos que cumplen 50 años. Asimismo, durante el acto se entregarán los 11 premios a los trabajos ganadores en los concursos científicos que convoca el Colegio.

En el acto la presidenta del Colegio de Médicos, Inmaculada Martínez Torre, recordará que "la asistencia sanitaria esá pasando por dificultades de todo tipo y, en ocasiones, parece que la tecnología se ha convertido en el eje de nuestro sistema sanitario. Y esto no es ni debe ser así: no todo vale en aras de la eficiencia y eficacia".

Según la presidente del Colegio, "los avances tecnológicos son herramientas encaminadas a ayudar al médico en beneficio de su paciente, no a sufrirlos". "A veces, da la sensación, compartida por profesionales y pacientes, de que lo que se busca es una medicina y una asistencia sanitaria sin médicos. No podemos aceptarlo. Esta es nuestra mayor preocupación y nuestra lucha en estos momentos, guiados por el nuevo Código de la Deontología Médica", añade.

En sus palabras, "sabemos que nuestra sanidad está sometida grandes tensiones y la manifestación más reciente está siendo la profunda crisis de la Atención Primaria".

"Llámese sostenibilidad o solvencia, lo que está en serio riesgo es la capacidad del sistema para ofrecer a la ciudadanía la atención de calidad, en tiempo y forma, que legítimamente reclama, con los profesionales, los medios materiales y los medios humanos organizativos que puedan garantizar esta atención. Los problemas estaban ahí antes de la pandemia, pero la exigencia de estos últimos años nos ha llevado muchas veces a una situación bastante límite", apunta Martínez Torre.

La manera de abordar el reto de garantizar atención médica a toda la población de manera sostenible, gratuita y en condiciones de igualdad ya se plasmó por escrito en Ley general de 1986. En su artículo 3, apartado 1 dice: "Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades".

Según la presidenta de la institución colegial, "resulta obvio que en estos momentos el sistema sanitario no está orientado en esa dirección. Y por no estarlo y no haberse habilitado los medios necesarios, existe una presión excesiva sobre la estructura asistencial y sobre los profesionales, de manera más aguda en la Atención Primaria".

Indica que "no hay solución que no pase por convertir el modelo sanitario en un sistema de salud en lugar de en un sistema de enfermedad. La tecnología, los nuevos equipos y las terapias van a mejorar el tratamiento de las enfermedades más graves".

"Pero, para que la mayor parte de la ciudadanía mantenga una buena salud durante gran parte de su vida, hasta la vejez, es necesario innovar en políticas y en acciones dirigidas a todas las partes del sistema hacia la prevención y el control de cuantos determinantes provocan enfermedades. En esta orientación no hay ningún conflicto de competencias y todas las profesiones sanitarias estamos juntas para arrimar el hombro. No sobra nadie", afirma.

Según la presidenta, "la ética, la deontología y la ley deben modular los cambios que requiere el sistema sanitario público. Para ello y por ello, recientemente se ha presentado en el Congreso de los Diputados el nuevo Código de la Deontología Médica".

"Nuestra profesión es una de la que más estudia, más investiga y más innova. Tratamos de incorporar lo antes posible a nuestra práctica clínica cualquier avance científico diagnóstico que sea bueno para los pacientes y que haya demostrado su efectividad clínica, ética y deontológica. No somos una profesión inmovilista ni que recele de las nuevas tecnologías. La innovación también está en nuestro código genético: somos conscientes de los avances de la inteligencia artificial, del big data, de la robótica y de las TICs en general", señala la doctora Martínez Torre.

A su juicio, "el centro del sistema es y debe ser el paciente y el ciudadano. Es a ellos a quienes nos debemos: Colegio y Administraciones estamos obligados por imperativo constitucional". Con esta hoja de ruta, el Colegio tiende la mano a todas las administraciones, a todas las asociaciones de pacientes, a todos los demás colegios profesionales para ofrecer la mejor asistencia: "Aquí estaremos todos en el mismo barco".

La presidenta recuerda que el Colegio es una institución reconocida en la Constitución: "Somos una corporación de derecho público que tenemos delegadas cuestiones relevantes, como la disciplina profesional, la representación de la profesión, la ordenación de su ejercicio, la defensa de los médicos y la protección de la ciudadanía ante los servicios de nuestros colegiados".

Según Inmaculada Martínez Torre, esta naturaleza diferencia a los colegios de las demás instituciones, porque "no somos sindicatos, no somos asociaciones empresariales y no somos fundaciones. Sí somos los garantes de que la asistencia sanitaria se preste a los pacientes de la forma más adecuada".

Para ello, "contamos con el registro profesional, lo que significa que la asistencia médica responde al estado actual del conocimiento, que es prestada por quien legalmente tiene acreditada la competencia y el conocimiento para ello, y que está basada en la ética y la deontología médica. Este es, desde nuestro punto de vista, el núcleo de la cuestión y de nuestra función".

En el acto de esta tarde la presidenta del Colegio de Médicos, Inmaculada Martínez Torre, recordará a los compañeros fallecidos en este último año.

Respecto al reconocimiento a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de colegiación y a los colegiados honoríficos, Martínez Torre destaca que "son compañeras y compañeros que pertenecen a una generación en la que han imperado los valores del humanismo en el trato a los pacientes, la responsabilidad, la ética y el respeto la fraternidad con los compañeros". "Estas han sido las guías constantes de su ejercicio profesional. Ellos entienden el acto médico como un acto de amor por la vida humana, por el enfermo y por la medicina, a la ellos que han dedicado toda su vida", finaliza.