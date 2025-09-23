El Colletero, El Balcón de Mateo, RAFAEL EXPÓSITO, Jig Easy Services y ADER, Premios Solidarios Grupo Social ONCE

Archivo - El empresario Rafael Expósito, uno de los galardonados - FER - Archivo

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Colletero, El Balcón de Mateo, Rafael Expósito, Jig Easy Services y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2025.

Tal y como ha indocado la ONCE en nota de prensa, estos Premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG el Premio Solidarios es para El Colletero, asociación que nace en Nalda en el año 2000 y que, entre otras cosas, trabaja por la igualdad, la integración de todos los colectivos, la formación y el empleo, fomentando la agricultura sostenible, la calidad de vida, la protección del medioambiente, la cultura, etc.

En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón es para El Balcón de Mateo, portal de difusión de planes de ocio, cultura y actividades educativas, dirigidas a los más pequeños y, actualmente, también en versión sénior. Se ha convertido en un medio de consulta para las familias riojanas.

El jurado ha otorgado el Premio Solidarios a la Persona Física a Rafael Expósito, porque ha utilizado sus vivencias para mejorar la vida de las personas que lo han necesitado, sirviéndose de su difícil experiencia personal.

El premio en la categoría de Empresa es para Jig Easy Services, grupo empresarial con sede central en Logroño que presta servicios avanzados en torno a las TIC y su aplicación práctica en entornos empresariales y públicos.

Dividida en tres grandes áreas de negocio perfectamente integradas entre sí (Gestión de Servicios, Internet y Mobile), representa una visión empresarial adaptada a la sociedad, más global, ágil e inmediata. Desde hace varios años, contrata a personas con discapacidad.

Finalmente, en la categoría estamento de la Administración Pública, el Solidarios es para la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

Se ha valorado que el Gobierno de La Rioja ejerce el apoyo al tejido empresarial a través de ADER, dinamizando, potenciando y prestando servicios activos, además de conceder ayudas económicas y apoyar la financiación de empresas, la innovación, el desarrollo industrial, el emprendimiento, etcétera.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2025 lo han formado Juan Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; Belén González Herrero, delegada de la ONCE en La Rioja, Alberto Aparicio Barba, director de Radio Rioja Cadena SER y Ana Zuazo Sáez, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2025 se entregarán en una Gala que tendrá lugar el 15 de octubre, a las 19,00 horas, en Sala de Cámara del RIOJAFORUM.