El color azul, denominador común de una exposición que visibiliza una "amalgama de disciplinas" de 12 artistas riojanos - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El año 2026 comienza a lo grande en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía de Logroño con la apertura de la exposición colectiva 'Amalgama de Azules', una muestra que alberga diferentes disciplinas de 12 artistas pero con un denominador común, el color azul y su variedad cromática.

Un pigmento que se extiende por toda la sala que intentaba buscar "un nexo sencillo" entre los 12 participantes para ofrecer una exposición coherente a pesar de todas las variedades y disciplinas que se muestran. En el recorrido de la muestra se podrán observar obras de técnica mixta digital o sobre papel, bordados sobre tela, trajes, textos, microcuentos, esculturas, cerámicas, óleo sobre lienzo, cianotipia sobre papel, joyería artística o acrílico sobre tabla, entre otras artes.

Una mezcla amplia de disciplinas que, como ha dicho la presidenta de la Asociación Amalgama, Celia Martínez, "ha permitido a los artistas salir un poco de su zona de confort al limitarles un poco los colores".

Además, Martínez ha aprovechado para recordar que dicha Asociación surgió hace un par de años "con la intención de generar un espacio fácil y cómodo para que los artistas pudieran desemplear sus disciplinas artísticas". Un lugar para "facilitar el desarrollo de la producción, generar cultura y dar visibilidad a los artistas".

HASTA EL 31 DE ENERO

Por su parte, el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha invitado a todos los riojanos a disfrutar de esta exposición que permanecerá abierta en horario de tarde hasta el próximo 31 de enero.

Recuperando las palabras de Martínez, Fuentes ha recordado que esta exposición surge tras la recuperación de un espacio de creación artística en torno a la cerámica que se ha convertido en un referente no solo para la ciudad sino para toda la comunidad.

En ese espacio, los artistas podían acudir allí a trabajar y a crear para encontrar ese camino hacia la profesionalización. Se empezó "poco a poco" pero dicho colectivo ya ha realizado exposiciones.

"Amalgama continúa creciendo y muestra de ello es esta exposición que también cuenta con artistas invitados". Todo ello, además, ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de La Rioja.

POTENCIA EL TRABAJO DE LOS JÓVENES RIOJANOS

Precisamente, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha participado en la inauguración para recordar que es "muy importante" comenzar el año "con cultura. "Así que volvemos a programar una exposición que además es muy importante porque potenciar el trabajo de los jóvenes riojanos".

La exposición 'Amalgama de Azules' nace, en definitiva, de una propuesta sencilla y abierta: Explorar la franja cromática situada entre el azul y el blanco. Este punto de partida crea un vínculo común entre obras y disciplinas muy distintas, permitiendo al mismo tiempo que cada artista mantenga su propio lenguaje e intención creativa.

Una exposición que invita al espectador a detenerse y descubrir matices, trazos y detalles que podrían pasar desapercibidos en una primera mirada.

A lo largo del recorrido se puede disfrutar de las obras de Janet Alonso, Celia Martínez, Lorena Aduna, Ana Balboa, Teresa Calvo, Abel Llaría, Carmen Martínez, Eloy Pueyo, Raquel Jiménez, Javier Sánchez, Manuela Puch y Mercedes Soriano.