'El color del hedonismo' de Mikel Casal se expone hasta el 30 de noviembre en el Ayuntamiento de Logroño

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra gráfica y personal del ilustrador donostiarra Mikel Casal, bajo el título de 'El color del hedonismo', se podrá visitar en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño hasta el 30 de noviembre, como antesala al Festival de Narrativas 'Cuéntalo'.

Ha sido el propio autor, acompañado, entre otras personalidades, de alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el encargado de dar a conocer la muestra, que se ofrece en diversos formatos y materiales, realizadas a lo largo de las diferentes etapas de su trayectoria profesional.

Escobar ha destacado que "muchas veces se es capaz de comprar, de adquirir un libro, si la portada invita a leer, y eso es lo que en cierto modo también hace Mikel". Del autor ha señalado que "es una

persona que es capaz, con esa sensibilidad donostiarra marinera, con ese mar infinito que le inspira, como de captar el alma y la esencia de personas o de paisajes".

"Es capaz de entender desde la dimensión más universal que pueda tener París y darle forma, hasta también captar la esencia y el alma de figuras también universales como las que tenemos aquí, que van desde Maradona hasta cantantes como Freddie Mercury". Precisamente, Casal es el autor de la imagen de 'Cuéntalo', cuya temática es el secreto.

Sobre éste trabajo, el ilustrador ha indicado que mi trabajo "es muy pop y muy de dibujo animado, por lo que en cuanto se me puso al corriente del tema, la primera idea que me vino a la cabeza es la 'Pantera Rosa', es decir, con un universo de investigador privado, con gabardina y sombrero, por lo que fue realmente fácil para mí, porque ese universo ya es algo que tengo como muy propio".

En relación a la muestra, Casal ha apuntado que "lo que pretendo es reflejar en mis trabajos alegría, ganas de vivir, felicidad, color, para lo que he realizado una. selección de trabajos que he realizado durante estos últimos años, tanto para prensa y medios editoriales nacionales e internacionales".

Precisamente, ha indicado que tener un encargo, por ejemplo, para prensa "es muy distinto que hacerlo para una editorial, ya que la prensa

son encargos rápidos, casi de horas, ante lo que tienes que tener un bagaje importante". "Yo creo que un ilustrador tiene que ser ante todo una persona curiosa, ser un buen lector si se puede y todo ese universo que uno va acumulando pues soltarlo en el mínimo tiempo posible y con un trabajo editorial muy parecido pero con más tiempo".

Ha afirmado que "no soy un virtuoso, no me consiguieron un gran dibujante, pero lo que creo es que saco partido a mi manera de entender el espacio el color y las formas pero no, no soy un virtuoso".

En este punto, ha avanzado, que "aparte de los encargos y de los trabajos para galerías que es lo que me da de comer, estoy buscando un camino un poco más alternativo con menor remuneración, pero que me da satisfacciones a otro nivel a un nivel más digamos más profundo; todo ello con un proyecto que aúna la poesía con la imagen".

ESTILO INCONFUNDIBLE

Casal es reconocido internacionalmente por un estilo inconfundible que transforma lo cotidiano en escenas llenas de color, ironía y personalidad. Un claro ejemplo de su trabajo es el personaje que ha creado para Cuéntalo, un investigador con gabardina, sombrero, lupa y libro, que convierte Logroño en un escenario de misterio y juego visual, que recorrerá las calles de Logroño bajo la vigilancia de innumerables miradas, en un juego que convertirá a la ciudad en un espacio cargado de misterios.

Casal es un gran maestro de la caricatura que se define como un ilustrador ecléctico, atento a los matices y a la expresividad. "El color del hedonismo" reserva un espacio para su trabajo más personal e íntimo, con obras únicas e irrepetibles reunidas bajo el término en euskera "egurra". Son piezas creadas sobre madera y otros materiales naturales en las que el artista plasma su iconografía más cercana y emocional. Un ilustrador transcurre entre el encargo de un cliente y la búsqueda personal de madurez, de estilo, afirma.

La selección de ilustraciones que puede verse en esta muestra busca un equilibrio y de paso mostrar una intención vital que va desde la geometría al color y de ahí al optimismo. Su inspiración nace de los recuerdos traídos por su padre marinero, que despertaron en él el deseo de convertirse en ilustrador.

Hoy, su arte sigue cruzando fronteras. Si se le pregunta cuándo empezó a dibujar, Casal recuerda que su padre era patrón de un barco pesquero y que, al regresar de sus viajes, traía recuerdos de lugares tan lejanos como Canadá, Sudáfrica, Noruega, Brasil o Hong Kong.

Su trabajo ha acompañado artículos de prensa y opinión en medios como El Correo, Mongolia y diversas publicaciones de Argentina, Perú, Reino Unido, Hong Kong o Estados Unidos. Además, ha creado portadas de libros, carteles y álbumes infantiles, y se declara "especialmente satisfecho" del libro 'Así es la dictadura' (2016), por el que recibió el Premio Euskadi de Ilustración y que ha sido traducido a más de doce idiomas. En 2024, fue el encargado de diseñar el cartel de la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid.

'El color del hedonismo' podrá visitarse hasta el 30 de noviembre, de martes a viernes de 17,30 a 20,30 horas; sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 17,30 a 20,30 horas. Además, habrá visitas comentadas los sábados a las 18 horas. Y fuera del horario de apertura bajo petición a salaexposiciones@logrono.es