Los comerciantes realizaron 81 operaciones de venta de media en Logrostock, el segundo mejor dato en 24 años

Logrostock superó los 100.000 visitantes a pesar de la lluvia - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Cámara de Comercio de La Rioja, Florencio Nicolás, ha informado hoy de que, durante la 24 edición de Logrostock, que se desarrolló durante el pasado fin de semana, los comerciantes realizaron una media de 81 operaciones de venta, el segundo mejor dato de todas las ediciones (el primero fue el año pasado).

Nicolás ha ofrecido una rueda de prensa junto al gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Luis Pérez, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, en el que las tres insituciones han hecho un balance satisfactorio de Logrostock.

Para Pérez: "Si el 95 por ciento de los visitantes", según las encuestas, "quiere volver a una feria algo estamos haciendo bien". Un dato al que ha sumado que el treinta por ciento gastó por encima de los cincuenta euros.

Nicolás ha considerado que "Logrostock ha vuelto a demostrar que el comercio de Logroño tiene una enorme capacidad de atracción y un gran respaldo por parte del público".

"A pesar de la climatología adversa", ha destacado, "Logrostock ha vuelto a demostrar que es una cita ampliamente consolidada y muy querida tanto por el público como por el comercio local".

Según los datos aportados por la organización, 103.500 personas visitaron la feria y el 85,9 por ciento de los comerciantes se muestra satisfecho por su desarrollo, además, tres de cada cuatro establecimientos ya ha decidido repetir.

Por otro lado, el 24,4 por ciento de los visitantes procedía de fuera de Logroño, de los que el 13,6 por ciento llegaba de otros municipios de La Rioja y el 10,8 por ciento de fuera de la comunidad.

Sáinz ha querido "agradecer muy especialmente a todos y cada uno de los comercios que abrieron sus puertas este fin de semana en Logrostock, su dedicación, su profesionalidad, la sonrisa con la que en todo momento tendieron al público asistente", considerando que son "los verdaderos protagonistas".