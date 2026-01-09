Comienza en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo la exposición #Divulgaciencia25 - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha presentado hoy en Arnedo la exposición #Divulgaciencia25, formada por diez proyectos de ciencia y tecnología realizados por estudiantes de La Rioja.

Es el inicio de la itinerancia que recorrerá desde enero hasta marzo los centros culturales de la entidad. En la rueda de prensa también ha participado el equipo del Colegio Sagrado Corazón ganador en la categoría de 3º y 4º de ESO con un trabajo titulado 'Ciencia al volante', que explicará su proyecto los jueves 15 y 22 de enero de 18 a 21 horas.

#Divulgaciencia25 es un programa organizado por Fundación Caja Rioja apoyado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los proyectos que forman parte de esta exposición itinerante son 'Transformando desechos en vida', del Colegio Compañía de María en la modalidad de Educación Primaria. 'Suelos de La Rioja', del IES Tomás y Valiente de Fuenmayor; en la modalidad de 1º y 2º de ESO. 'Ciencia al volante', del Sagrado Corazón de Arnedo, 'Casas de pájaros', del Colegio Salesianos Domingo Savio de Logroño, 'Pequeños héroes del huerto', del IES La Laboral de Lardero, de 3º y 4º de ESO.

'Vegetales a todo color', del IES Comercio de Logroño, y 'Agua invisible para un futuro sostenible', del IES La Laboral de Lardero, en la modalidad de Bachillerato. Y, por último, 'Hydrosale', del Colegio Salesianos Los Boscos de Grado Medio y 'Nussk-Nacker', también de Salesianos Los Boscos de Grado Superior.

Además, también forma parte de la exposición un panel sobre Sagasta, elaborado por la Fundación Práxedes Mateo Sagasta, centro investigador invitado este año a Divulgaciencia con motivo del bicentenario del político riojano (1825-1903).

Fundación Caja Rioja se propuso hace 19 años fomentar las vocaciones científicas entre los escolares de diversos niveles educativos y acercar la ciencia y la tecnología sin tecnicismos a la sociedad, objetivo que con ilusión se ha mantenido desde la primera edición de 'Divulgaciencia'.

TALLERES CIENTÍFICOS

Fundación Caja Rioja organiza en Arnedo talleres científicos en los que participará desde el próximo lunes 12 de enero el alumnado de la localidad y de la comarca.

La temática está dividida en tres áreas: La ciencia de la música, Masterchef químico y Las fuerzas de la naturaleza.