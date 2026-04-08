Comienza en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra la itinerancia de la exposición de 'El Rioja y los 5 Sentidos'

Comienza en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra la itinerancia de la exposición del concurso 'El Rioja y los 5 Sentidos' - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge hasta el 18 de abril la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía sobre Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'. La muestra podrá visitarse de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Un certamen impulsado por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, en colaboración con la Fundación Caja Rioja y la Agrupación Fotográfica de La Rioja.

El concurso ha recibido un total de 672 imágenes realizadas por 240 fotógrafos de 20 países, las obras ganadoras y una selección de las imágenes participantes puede visitarse en Calahorra.

La obra 'La Dama', de Araceli Avilés, de Málaga, ha obtenido el primer premio dotado con 1.600 euros. El segundo premio, de 900 euros, ha recaído en la obra 'Diálogo entre Vides', del jerezano Francisco Javier Domínguez; mientras que el tercero, de 600 euros, ha sido para Michele Macinai, de Italia, por su obra 'Tuscan Golden Sunrise 19'.

El Premio Especial #productoriojano, dotado con 600 euros, y con el que se pretende generar de forma explícita imágenes en las que el vino comparta protagonismo con los productos agroalimentarios de La Rioja y su culinaria o gastronomía, ha recaído en la obra P'eras al vino tinto', de Ramiro Sáenz, de Logroño.

La exposición se inauguró en enero en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced, en Logroño, y durante este año podrá visitarse en los Centros que la entidad dispone en Calahorra, Haro, Santo Domingo de la Calzada y Arnedo.