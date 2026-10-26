Comienza la venta de abonos ciegos para un Actual que estrena una imagen experimental que reacciona al sonido

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LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición número 37 del Festival de Culturas Contemporáneas, que se celebrará del 2 al 6 de enero del próximo año, 2027, ha puesto ya a la venta los abonos ciegos para los conciertos en el Palacio de los Deportes y ha estrenado una imagen experimental que reacciona al sonido.

En rueda de prensa en la Sala Gonzalo de Berceo, el consejero de Cultura, Turismo, Deportes y Juventud, Jose Luis Pérez Pastor, ha presentado, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, la imagen que encabezará un festival con el que "empezar el año juntándonos y con cultura".

Con una propuesta para diferentes públicos, el festival dedicará las noches del 2 y el 3 de enero a los conciertos grandes en el Palacio de los Deportes. Sin pistas sobre los artistas hasta, previsiblemente, la próxima semana, hoy salen a la venta quinientos abonos ciegos.

En cuanto al cartel, círculos de distintos colores conforman una imagen de Actual que, en los carteles físicos, mostrarán una muestra congelada de una propuesta con una base "pop" y "un juego con una experimento" basado en la sinestesia: "Las sensaciones se funden y se confunden".

El cartel, en su versión digital, reacciona al sonido; "viene a proponer que vibremos con la cultura porque Actual vibra". En él, "las ondas sonoras hacen reaccionar un patrón visual que nos lleva a diversas exploraciones".

"Nos parece un cartel interactivo, nos parece un cartel que nos hace reflexionar sobre cómo la imagen y la cultura vibra de forma al unísono. Es decir, todos los escenarios, el teatro, el cine, la música, los juegos de mesa, las exposiciones, todos acaban generando una onda particular, irrepetible y dinámica", ha relatado.

La página web de Actual, donde también se pueden comprar ya los abonos ciegos, va a tener, ha anunciado, este carácter interactivo y va a vibrar con los sonidos de cada persona.