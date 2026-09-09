Comienzan las inscripciones para la Marcha Hoyos de Iregua que se desarrollará el 4 de octubre

Presentación Marcha Hoyos de Iregua - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes Ochoa, y el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, han presentado hoy la nueva edición de la tradicional Marcha Hoyos de Iregua, que se desarrollará el domingo 4 de octubre sobre un recorrido de 30 kilómetros.

La actividad, organizada por Fundación Caja Rioja, cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja a través de La Rioja 360, y la colaboración de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y de la sociedad de montaña Sherpa.

La marcha, que discurrirá tanto por el Parque Natural Sierra Cebollera como por sus inmediaciones, tiene este año varios atractivos. Por su interés, desconocimiento para buena parte de los visitantes y belleza la ruta atravesará el municipio de Ortigosa de Cameros, donde se podrán recorrer las calles porticadas y la arquitectura serrana. La Marcha también atravesará la aldea de Peñaloscintos.

No será el único término municipal que se visitará, ya que este año también se atraviesan los términos de Villoslada de Cameros y de Villanueva de Cameros. Además, y como novedad, se subirá a la estela romana a través de Arroyo Umbrío donde se apreciarán los robles y los pastizales.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 2 de octubre a través de la web de Fundación Caja Rioja www.fundacion-cajarioja.es. Las personas interesadas en la Marcha pueden contactar con Fundación Caja Rioja a través del teléfono 941270155, en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o del correo electrónico actividades@fundacion-cajarioja.es. Los amigos de Fundación Caja Rioja disfrutarán de descuentos en la inscripción para esta edición, en lugar de pagar 20 euros como el resto de participantes, su inscripción será de 15 euros.

La Marcha Hoyos de Iregua está organizada por Fundación Caja Rioja con el apoyo de la Dirección General de Turismo y cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Villoslada de Cameros y la sociedad de montaña Sherpa, Cruz Roja y las empresas El avión, Mayoral, Baqué, Cadena SER, Peñaclara, Coca-Cola, Suzuki y Alcampo.