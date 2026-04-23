Comienzan las obras de acceso al yacimiento arqueológico de Varea para mejorar la entrada a las ruinas romanas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado esta semana las obras de acceso al yacimiento arqueológico de Varea con el objetivo de mejorar los accesos al yacimiento arqueológico de la época romana situado bajo el edificio que alberga el C.E.I.P. Varia, con el fin de impulsar la divulgación del patrimonio.

Unos trabajos, con dos meses de plazo de ejecución, que se adjudicaron a la empresa Construcciones Calleja, S.A., por una cuantía de 77.803 euros (IVA incluido), que este jueves ha visitado el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, acompañado de la directora del C.E.I.P. Varia, Belén Sánchez-Moncayo.

"Se trata de una demanda histórica del centro escolar que verá la luz próximamente y con la que el Ayuntamiento pretende facilitar la divulgación de estos restos romanos y las actividades asociadas en los mismos", ha informado el concejal.

PUERTA DE ACCESO DIFERENCIADA Y VALLADO

La intervención, diseñada desde el área de Arquitectura del Consistorio, va a consistir en "la mejora de los accesos a los restos, renovación de todo el vallado perimetral de los restos arqueológicos, así como la dotación de un acceso independiente, dado que hasta ahora el acceso a los restos no era fácil", ha puntualizado López-Araquistáin.

Asimismo, ha manifestado, "la entrada dispondrá de un acceso independiente desde el exterior del centro con una puerta diferenciada para facilitar la entrada y salida a los restos y garantizar la seguridad de todas las actividades que se llevan a cabo de visitas escolares y otros colectivos".

El objetivo es "poner en valor estas ruinas y facilitar su visita, actividades escolares y la difusión general, habilitando un acceso más independiente al yacimiento", ha indicado.

Cabe recordar que, durante el mes de mayo, los alumnos del centro escolar llevan a cabo actividades y representaciones en los restos arqueológicos romanos que alberga el colegio, de forma que, gracias a esta actuación "se desarrollarán de forma segura y en condiciones más óptimas", ha concluido el edil.