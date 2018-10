Comienzan tres días de EBAU con algunas carreras ya "saturadas"

Publicado 04/07/2018 14:18:09 CET

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Entre un treinta y un cuarenta por ciento de las titulaciones de la Universidad de La Rioja no ha cubierto las plazas con la convocatoria ordinaria de EBAU y ofrece una segunda oportunidad para una prueba extraordinaria que, hoy, ha comenzado en La Rioja. Sí están ya "saturadas", por ejemplo, Farmacia y Matemáticas y los grados dobles de Informática y Matemáticas.

Un total de 264 alumnos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (frente a los más de mil de junio) se enfrenta desde hoy, 4 de julio, a la convocatoria extraordinaria de las pruebas Evaluación del Bachillerato para el Acceso a Universidad (EBAU), que dura tres días.

Hoy se presentaban aquellos que no superaron Bachillerato en la primera fase o aquellos que habían superado la prueba y quieren subir nota "demorando un poco el verano", ha relatado el vicerrector de Estudiantes, Rubén Fernández.

En este último caso, ha dicho, el sistema es "lo suficientemente garantista" como para usar siempre la nota más alta.

El día 13 se publicarán las listas provisionales, y el 16 primera lista de admisión. La nota final, ha recordado, es el sesenta por ciento de la nota de Bachillerato y la EBAU es el cuarenta por ciento.

La nota de corte en determinadas titulaciones se satura en la convocatoria de junio (Enfermería, Matemáticas) pero, ha relatado, el listado es "dinámico", no hay "nota de corte estática", porque los alumnos escogen varias opciones y pueden decantarse por alguna que no sea la primera, de tal forma que la nota de corte de julio sea superior a la de junio

Fernández también ha asegurado que la experiencia de que ya no haya septiembre es satisfactoria. "Yo estoy encantado de que no haya septiembre, Gestión Académica está encantada de que no haya septiembre", ha dicho.

Se trata de algo que a La Rioja le viene "especialmente bien" porque "los alumnos, en muchas ocasiones, se buscan garantizar la entrada" optando por la Universidad de La Rioja sin esperar a poder entrar en otras en septiembre.

Los exámenes han comenzado con el comentario de texto y la asignatura de Lengua Castellana y Literatura II. La opcion A incluía un texto de Julio Llamazares, El Árbol de la Ciencia (Pio Baroja) y una pregunta de La poesía de los Años Sesenta.

La opción B un comentario de texto de Adela Cortina, La Casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca) y una pregunta sobre la narrativa de Eduardo Mendoza .

La cifra de estudiantes matriculados en la EBAU (270) es ligeramente superior a los 265 matriculados el año pasado. De este total, 257 se examinarán de la fase obligatoria y voluntaria que hayan elegido, y solo 13 lo harán únicamente de la fase voluntaria.

De estos, los 36 alumnos de Rioja Baja realizarán los exámenes en el IES Marco Fabio Quintiliano, mientras los otros 221 alumnos lo harán el Edificio Quintiliano.

Los estudiantes de 2º de Bachillerato de La Rioja realizarán los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a Universidad (EBAU) a partir de las 10.00 horas del miércoles 4 de julio, aunque deberán acudir al llamamiento a las 9.30 horas con su Documento Nacional de Identidad (DNI). El primer ejercicio será el examen común de Lengua castellana y literatura II.

Las calificaciones provisionales se harán públicas el 13 de julio, mientras que la solicitud de una segunda corrección se podrá realizar el 16, 17 y 18 de julio (hasta las 14.00 horas). Las listas con las calificaciones definitivas se publicarán el 24 de julio.

El año pasado, en la convocatoria extraordinaria de la EBAU el porcentaje de aprobados fue de un 84,4 por ciento.