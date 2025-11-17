La Comisión Anti-Sida de La Rioja instala una mesa informativa en la UR por la Semana Europea de la Prueba del VIH

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Anti-Sida de La Rioja lleva a cabo, del 17 al 23 de noviembre, una campaña de prevención y sensibilización frente a la infección por VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), en el marco de la Semana Europea de la Prueba del VIH.

Esta iniciativa anual -que tiene como objetivo principal recordar la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz de estas infecciones- recala en la Universidad de La Rioja el martes 18 de noviembre con una mesa informativa en el vestíbulo del Edificio Quintiliano, de 9,30 a 14 horas aproximadamente.