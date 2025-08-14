La Comisión por la Restauración Murallas Santo Domingo pide "sumar voluntades" para evitar "el colapso"

LOGROÑO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión por la Restauración de las Murallas de Santo Domingo de la Calzada pide "sumar esfuerzos y voluntades" para rehabilitar el torreón Nº12 de la Avenida de Burgos, "evitando su inminente colapso" y restaurar la muralla "de forma urgente y prioritaria, antes de que el deterioro la haga irrecuperable".

"Entre piedras y silencios de las administraciones, las murallas de nuestra ciudad claman por ser escuchadas y este manifiesto es su voz", afirman desde la Comisión.

En un manifiesto recuerdan que la Comisión está actualmente formada por 16 asociaciones y colectivos de la localidad. Su origen data de 2023 y nace "desde el profundo conocimiento del valor patrimonial, histórico y cultural que representan las murallas medievales de Santo Domingo de la Calzada y ante la urgente necesidad de rehabilitar los restos que aún se conservan".

"CONSTRUIR UN FUTURO DIGNO PARA NUESTRAS MURALLAS"

Esta Comisión "no nace para confrontar; sino para proponer, colaborar y construir un futuro digno para nuestras murallas".

Como inciden en su escrito: "Queremos sumar esfuerzos y voluntades para que, este Bien de Interés Cultural, deje de estar en peligro y pase a ser un motor de memoria, identidad y desarrollo para la ciudad de Santo Domingo".

Por lo tanto, nuestro objetivo es claro "impulsar y vigilar todas las acciones necesarias para la protección, recuperación y puesta en valor de este conjunto patrimonial. Porque el patrimonio no es un lujo, es un legado; y un legado se honra, no se abandona".

Las partes de la muralla que aún se alzan no son simplemente ruinas, ni piedras amontonadas. Éstas, prosiguen, "han formado parte del paisaje urbano durante siglos; son testigos vivos de la historia de nuestra ciudad y forman parte de la esencia de la identidad de los calceatenses".

Por estas razones si permitimos la pérdida de los vestigios que han llegado hasta nosotros, "privaremos a las generaciones presentes y futuras de un vínculo esencial con su pasado".

"CONSTRUIR DESDE LA MEMORIA, NO DESDE EL OLVIDO"

Así las cosas reivindican "un modelo de ciudad que no borre sus raíces; sino que, se construya desde la memoria y no desde el olvido. La muralla que aún nos acompaña, está herida de muerte; cada grieta que presentan los torreones y los lienzos es una herida en la historia de nuestra ciudad".

"Nuestras murallas agonizan, pero aún no son una reliquia muerta, son memoria viva. Cuando la memoria peligra, hablar es un deber".

Desde la Comisión recuerdan que actualmente, el torreón Nº12 está en peligro de ruina inminente, según se indica en el convenio firmado entre nuestro Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja para la intervención en éste. Convenio firmado en diciembre de 2024 y por el que el Gobierno de La Rioja se compromete a financiar con 400.000 euros el 100% "de lo que nos cuesta restaurar dicho torreón".

Sin embargo, este dinero tiene fecha de caducidad; junio de 2026, puesto que si en esa fecha no están ejecutadas las obras, "la ciudad perderá esta financiación". La Comisión "está preocupada, y así queremos transmitirlo a todos vosotros. Vemos, con temor, que a menos de 1 año de la fecha de caducidad los trabajos en el torreón no han comenzado; pero, aún más, tampoco han comenzado las labores administrativas que nuestro ayuntamiento tiene que realizar para iniciar los trabajos in situ".

Por esta razón, "alzamos una voz de alarma bien alta por el temor a perder la posibilidad de rehabilitar el torreón Nº12 de la Avenida de Burgos, evitando su inminente colapso. Entre piedras y silencios de las administraciones, las murallas de nuestra ciudad claman por ser escuchadas y este manifiesto es su voz".

PETICIONES

Ante todo ello, desde la Comisión piden:

1. Que se lleve a cabo de manera inminente, la restauración del torreón Nº12, como único camino para no perder la financiación de 400.000 euros concedida por el Gobierno de La Rioja.

2. Que la muralla de Santo Domingo de la Calzada debe ser restaurada de forma urgente y prioritaria, antes de que el deterioro la haga irrecuperable.

3. Que su inclusión en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra es una llamada de atención que no puede ser ignorado por las administraciones competentes.

4. Que exigimos la ejecución del Plan Director aprobado en 2018 y la activación de todas las vías de financiación posibles, incluido el programa estatal del 1,5 % cultural.

5. Que reclamamos la transparencia sobre las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, con objeto de esclarecer la Otularidad de todos los tramos aún en pie, pues solo así podrá actuarse de forma integral y eficaz.

6. Que pedimos un compromiso real, presupuestado y calendarizado, por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, respondiendo, de esta manera, a su deber por velar en la protección, conservación, acrecentamiento y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural, histórico que se localizan en su término municipal, según artículo 5 de la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico de La Rioja.

7. Que pedimos un compromiso real, presupuestado y calendarizado a la Comunidad Autónoma de La Rioja, por tener ésta atribuida la competencia exclusiva en materia de cultura, y de patrimonio arqueológico, histórico, cultural, monumental, arquitectónico y cienofico de interés para La Rioja, de conformidad con el Estatuto de Autonomía de La Rioja.

8. Que proponemos la muralla como eje cultural, educativo y turístico de la ciudad, integrándola en rutas históricas y turísticas.

"Porque defender la muralla es defender lo que somos. Porque cuidar el patrimonio es construir futuro. Porque no hay ciudad sin memoria, ni memoria sin acción. El respeto por el pasado es el cimiento del futuro. Santo Domingo no es solo una ciudad con historia. Es una ciudad de historia. Y no la vamos a dejar caer", finalizan en el manifiesto.