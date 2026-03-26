Una Comisión de Trabajo que contará "con todos" avanzará en convertir a Logroño 'Ciudad Europea del Comercio' en 2028 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño constituirá el próximo mes de abril una Comisión de Trabajo, con el Consejo de Comercio en el núcleo pero mucho más amplia, con el fin de trabajar en la candidatura de Logroño Ciudad Europea Comercial de hasta 200.000 habitantes para 2028. Una Comisión que trabajará en asuntos como el turismo de compras, la digitalización y la IA como factores claves de desarrollo.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha hecho este anuncio minutos antes de participar junto a la concejala de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Leonor González, en la reunión del tradicional Consejo de Comercio de la Ciudad de Logroño, junto con ediles de los grupos municipales y representantes de la Federación de Empresas de La Rioja, la Cámara de Comercio de La Rioja y la Asociación de Trabajadores Autónomos, entre otras instituciones.

Como ha reconocido este foro "es muy importante" porque "nos reunimos para valorar, hacer propuestas y seguir dinamizando el comercio logroñés".

BALANZA COMERCIAL

Previamente a explicar el trabajo de la futura Comisión, el concejal ha querido poner en contexto la situación comercial actual. Todo ello, ha dicho, "con datos objetivos". En este punto ha explicado que Logroño "después de muchos años con una balanza comercial con saldo francamente negativo, este pasado 2025 se ha cerrado por primera vez con solamente tres comercios más cerrados que los abiertos, prácticamente por igual".

Con ello considera que el comercio vive "un momento esperanzador" porque la ciudad de Logroño sigue conservando "un tejido comercial rico, de calidad y bien prestigiado en toda España".

Por tanto ha llegado el momento de "repensar y reinventar el modelo comercial de ciudad" y esta hoja de ruta nos permitirá seguir un reto importante "con todos" porque el comercio "es cosa de todos"; convertir a Logroño en Ciudad Europea del Comercio de hasta 200.000 habitantes en los años 2028 o 2029.

UNICANALIDAD, DINAMIZACIÓN DE CALLES Y MEJORAS URBANÍSTICAS

Este reto "nos va a permitir seguir avanzando en criterios en los que ya estamos avanzando como, por ejemplo, la unicanalidad".

En este sentido, el concejal ha explicado que el comercio de Logroño tiene a su disposición un 'marketplace' -que llegó en la legislatura socialista anterior- y que supone un plan de digitalización comercio a comercio "instaurado por este equipo de Gobierno".

Así las cosas, Logroño sumará este año 50 comercios digitalizados, es decir, "omnipresentes en redes sociales, Google Maps...".

Además, en los últimos años hemos apostado por la dinamización de las calles y estamos a punto de afrontar proyectos importantes a nivel urbanístico, comenzando en la calle Beti Jai pero siguiendo por las Cien Tiendas, Vara de Rey, Pérez Galdós y San Antón. "Van a ser unos años muy beneficiosos para el comercio logroñés".

El concejal ha valorado también la disposición de los comerciantes que se están volcando con este hito. Para ello también disponen de una App de autodiagnóstico, que elaboró el Ayuntamiento y la Universidad de La Rioja que les permite "progresar".

EMPRENDIMIENTO, PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Pero ya con la mirada puesta en hacer de Logroño Capital Europea del Comercio se tejen cuatro hitos importantes. Por un lado el apoyo al emprendimiento y al relevo generacional, es decir, "apostar por el emprendimiento comercial y crear vocación de comerciantes. No es fácil pero hay que apostar por ello".

En segundo lugar la digitalización, el tercero la planificación urbana y, por último, la sostenibilidad. En este último punto ha avanzado que ya hay un contrato menor para poner en marcha, por ejemplo, el reparto sostenible kilómetro cero desde el Mercado de San Blas.

Bajo estos criterios claves -prosigue Sainz- "hoy nos reunimos con el Consejo de Comercio que en el mes de abril se constituirá como una comisión mucho más amplia al que se sumarán por ejemplo Colegios profesionales, instituciones universitarias, docentes como la universidad la formación profesional, los propios vecinos y todo el sector cultural porque toda la ciudad porque este es un reto de ciudad".

TURISMO DE COMPRAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Además y como novedades que presentarán hoy en la reunión, el concejal ha avanzado que se va a apostar por el turismo de compras. Para ello "tenemos preparado una campaña específica para invitar a todos los turistas de la ciudad de Logroño a que conozcan los comercios de la ciudad y tengan en su poder una serie de rutas online por sectores. Eres turista, acércate a Logroño conoce su comercio, conoce el comercio de la moda, el comercio de la gastronomía el comercio cultural...".

Y también se va a seguir digitalizando con licencias en inteligencia artificial. "Hay que apostar por la IA y este año el Ayuntamiento del Logroño, con la Cámara de Comercio, va a dotar a buena parte de los 50 comercios digitalizados, a los que más destaquen, de una licencia de inteligencia artificial para que sigan progresión de esa digitalización estos años".

Con todo ello, ha finalizado, "tenemos un paquete de medidas que se ajustan a los cuatro ejes que marca Europa".