Comité Empresa ARISA celebra asambleas con los trabajadores para informar de la negociación tras "un acercamiento"

Nidec Arisa - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras "el acercamiento" en las negociaciones producido entre los sindicatos y ARISA, el Comité de Empresa ha convocado distintas asambleas este viernes con los trabajadores para trasladar "con total transparencia" el estado actual de la situación.

La dirección de Nidec Arisa, ubicada en Navarrete y referente internacional en el diseño y fabricación de prensas mecánicas y servoprensas de grandes dimensiones, planteaba hace escasas semanas un ERE para despedir a 56 de sus 217 trabajadores y un ERTE para el resto de la plantilla.

El sindicato UGT FICA ha indicado también que las partes negociadoras se han emplazado a una nueva reunión el próximo martes, 7 de julio, "con el compromiso firme y la voluntad de seguir trabajando para encontrar fórmulas que permitan alcanzar un acuerdo lo más justo posible".

El objetivo del Comité, tal y como ha trasladado a la plantilla, sigue siendo "minimizar al máximo el impacto de las salidas previstas y proteger las condiciones laborales de las personas que permanezcan en la plantilla".

De las conclusiones finales se informará a través del Departamento de Comunicación de UGT La Rioja, mayoritaria en el Comité y en la negociación.