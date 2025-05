El Comité de Empresa de CMP lamenta que "más de cien personas con discapacidad están al borde del despido"

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han lamentado la grave situación que atraviesa la plantilla del Centro Especial de Empleo CMP Automotive Handling SL, mayoritariamente compuesta por personas con discapacidad, ante la previsión de despidos colectivos previstos para agosto de este año.

La dirección de la empresa ha comunicado su intención de presentar un concurso de acreedores, aunque "éste aún no ha sido formalmente presentado, generando una gran incertidumbre entre la plantilla". Esta situación forma parte de una crisis más amplia que afecta a varias empresas del grupo, poniendo en riesgo más de 200 empleos en La Rioja.

En el caso de CMP Automotive Handling SL, "más de 100 personas con discapacidad se verían especialmente afectadas si no se garantizan medidas concretas para proteger sus derechos laborales y sociales".

"Estamos hablando de un centro especial de empleo. La empresa ha recibido durante años bonificaciones en las cotizaciones precisamente por tener una plantilla con estas características. No puede tratarnos ahora como si fuéramos una empresa ordinaria", han criticado los trabajadores.

Durante los últimos días, los representantes sindicales han participado en diversas mesas de negociación con la dirección con el objetivo de alcanzar un acuerdo de incentivos y condiciones que permitan mitigar el impacto de esta situación. Sin embargo, "lo propuesto por la empresa hasta el momento queda muy lejos de las pretensiones sindicales y de las necesidades reales de un colectivo que, además de ser especialmente vulnerable, ha demostrado un firme compromiso con la actividad productiva incluso en contextos de gran inestabilidad".

"Pedimos responsabilidad y coherencia. No somos números. Somos personas con discapacidad que hemos demostrado compromiso y profesionalidad. Exigimos un trato acorde a nuestra situación", remarcan los representantes del comité de empresa. Desde los sindicatos "no se descartan otras medidas de acción sindical y conflicto colectivo si no se produce una mejora en la postura de la empresa".

La plantilla requiere soluciones y defenderá los intereses que les son propios con todos los instrumentos a su alcance. Desde los sindicatos advertimos que, "de no alcanzar un acuerdo, intensificaremos nuestra respuesta con todas las herramientas legales y sindicales a nuestro alcance. La plantilla no está dispuesta a ser sacrificada sin dignidad ni alternativa y no se descarta ninguna medida de presión, por contundente que sea".