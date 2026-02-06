El Comité de Empresa de Cocatech desconvoca de la huelga prevista desde este domingo

LOGROÑO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Cocatech ha desconvocado la huelga prevista desde este domingo. En un comunicado, han señalado que el Comité ha sido llamado a un acto de mediación en la Inspección de Trabajo. Durante dicha mediación, la empresa ha presentado "una serie de avances y modificaciones que suponen un cambio respecto a la situación de bloqueo que existía hasta ahora en la negociación".

Ante estos nuevos planteamientos, el Comité "considera fundamental disponer del tiempo necesario para poder informar con detalle y de forma transparente a toda la plantilla". Dado que "no contamos con tiempo efectivo suficiente para realizar esta labor antes de la fecha prevista, el comité de empresa ha decidido desconvocar el inicio de la huelga, que estaba convocada para el día 8 a las 22,00 horas".

A lo largo de la próxima semana se convocarán reuniones y se explicarán a la plantilla los cambios y mejoras propuestas por la empresa, resolviendo todas las dudas que puedan surgir.

La empresa, dedicada a la fabricación de cápsulas de café, se encuentra ubicada en Nájera y cuenta con más de 170 trabajadores y trabajadoras, entre contratos fijos y ETTs.