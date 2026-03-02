El Comité de La Rioja Cuida denuncia "bloqueo" de derechos y falta de organización en servicios

Archivo - Ambulancias de La Rioja Cuida - LA RIOJA CUIDA - Archivo

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de La Rioja Cuida, empresa pública que se encarga del transporte sanitario, ha denunciado hoy públicamente un "bloqueo" de los derechos de los trabajadores y falta de organización en servicios como el de trasplantes.

Integrada por 360 trabajadores, la empresa pública 'Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, La Rioja Cuida' recoge a los Técnicos en Emergencias Sanitarias de las ambulancias así como las teleoperadoras del 112.

El presidente del Comité de Empresa de la entidad, Fernando Saenz, ha denunciado hoy en rueda de prensa "incumplimientos laborales reiterados" y ha acusado a la dirección de "vulnerar el convenio" y "bloquear derechos".

Ha acusado a la dirección de poner "trabas en la acción sindical", así como de "falta de transparencia en las contrataciones" y un "deterioro progresivo de las condiciones de trabajo de toda la plantilla".

"Queremos señalar que un servicio recientemente integrado", en relación a los trasplantes, "se realiza sin organización previa y sin personal asignado suficiente, lo que genera sobrecarga y desajustes en la plantilla".

Más de un año y medio después de la firma del convenio, ha relatado, la empresa no ha constituido ni la Comisión Paritaria ni el Comité de Seguridad y Salud.

Ha señalado que existe un bloqueo en los procesos de movilidad y promoción interna; y que la bolsa de contratación temporal carece de la publicidad y transparencia que exige la normativa.

Ha asegurado que se han recibido advertencias del director técnico con expresiones como "tus derechos se podrían ver mermados por facilitar las horas sindicales a las delegadas".

También, que la empresa se niega a cumplir una sentencia favorable a una delegada que denuncia una modificación sustancial injusta de sus condiciones de trabajo.

Ha puesto sobre la mesa "que el trabajo y el servicio se cubre precisamente porque los trabajadores y trabajadoras de la sociedad" lo están haciendo "de la mejor manera posible".

Sin embargo, ha dicho, se llega a situaciones como hacer viajes de larga distancia con un único técnico, "con el riesgo que conlleva".

Por todo ello, y tras instar a la Dirección de La Rioja Cuida a retomar el dialogo, el Comité ha anunciado que, de no haber mejoras, se pondrán en marcha movilizaciones en las que no se descarta la huelga.