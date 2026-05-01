COMLR convoca dos concursos para reconocer la actividad científica de los colegiados y médicos en formación

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LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja (COMLR) ha convocado una nueva edición de los concursos al Mejor Artículo Publicado en una Revista Médica y al Mejor póster o Comunicación Oral para médicos en formación.

Ambos cumplen este año su decimosexta edición y persiguen promocionar la actividad investigadora y la producción científica de los profesionales médicos riojanos.

En el caso del XVI Concurso al Mejor Artículo Publicado en una Revista Médica, podrán presentarse artículos originales, revisiones o editoriales publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 en revistas científicas médicas nacionales o internacionales.

Por su parte, el XVI Concurso al Mejor Póster o Comunicación Oral para médicos en formación está destinado a reconocer los mejores pósteres y comunicaciones orales admitidos en congresos médicos nacionales o internacionales durante el mismo periodo. Los participantes en este caso se acotan a los médicos en período de formación (MIR).

Los dos certámenes establecen premios económicos y diplomas para los mejores trabajos presentados que serán, en cada uno: 500 euros para el primer premio; 300 euros para el segundo premio; 200 euros para el tercer premio y 100 euros para los accésit.

En el primer caso (Mejor Artículo para Revista) habrá dos accésit y, en el segundo (Mejor Póster o Comunicación), habrá tres. Todos los reconocimientos contarán con un diploma y se entregarán el 26 de junio.

El plazo de entrega para ambos concursos finaliza el viernes 29 de mayo y el jurado estará compuesto por dos representantes de la Junta Directiva del Colegio y cuatro, de las sociedades científicas médicas riojanas con el fin de garantizar una valoración profesional y especializada de los trabajos presentados.