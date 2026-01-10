La compañía Corocotta abre la XI Muestra nacional de teatro aficionado de Calahorra este sábado con 'Gente estúpida' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 10 de enero, a las 20,00 horas la compañía cántabra Corocotta representará 'Gente estúpida' en el teatro Ideal de Calahorra (La Rioja). Una 'tragicómicareflexión' sobre la condición humana en 5 historias, según la definen los propios actores.

Esta obra inaugura la undécima edición de la Muestra nacional de teatro aficionado de Calahorra, que organiza el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de los grupos de teatro locales La Canilla y Tagaste.

Se desarrollará del 10 de enero al 1 de febrero y en total participarán 6 grupos de teatro.

La compañía salmantina Métrica Pura será la siguiente en subirse al escenario del Ideal el 17 de enero a las 20,00 horas para interpretar la obra dramática '5 segundos y 120 kilos'. Refleja cómo viven dos vecinos el periodo de pandemia de la COVID-19.

El grupo Tagaste presentará su montaje teatral titulado 'Mujeres-Lo que callamos cuando no callamos' el 24 de enero a las 20,00 horas y el 25 de enero actuará la compañía madrileña Maru-Jasp, que subirá al escenario del Ideal para representar 'Tal vez soñar' a las 19,00 horas. Una comedia llena de humor, amor y dudas entre el más allá y el más acá.

El 31 de enero a las 20,00 horas la muestra continuará con 'El gitano y la cabra' de la compañía valenciana Príapa teatro. Cuenta, en clave de humor, las aventuras y desventuras de Rai y Regis, dos artistas que cansados de la sociedad y de entrar y salir de trabajos donde se les maltrataba por ser diferentes, pasan a hacer el espectáculo del gitano y la cabra.

El grupo manzanariega A Cholón teatro cerrará esta undécima edición de la Muestra nacional de teatro aficionado de Calahorra interpretando 'Sobre terapia' a las 19,00 horas. Tres parejas participan en una sesión de terapia sin terapeuta y "lo que empieza como un juego termina en una bomba emocional".

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del teatro Ideal los días 8, 15, 22 y 29 de enero de 12,00 a 14,00 horas y los días de función dos horas antes del inicio de la misma.

El precio de las entradas es de 10 euros y hay un abono para las 6 obras de teatro con un descuento del 50%, cuyo coste es de 30 euros.