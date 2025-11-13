La complejidad de las relaciones sociales, en la última Conversación de Cuéntalo, con Alejandro Pedregosa y Nuria Labari

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La complejidad de las relaciones sociales centrarán este viernes la última 'Conversación' del Festival Cuéntalo con Alejandro Pedregosa y Nuria Labari como protagonistas. Bajo el título Lo que escoden las grietas ambos autores compartirán un encuentro, a las 19 horas en la Biblioteca Rafael Azcona moderado por Regina Lopez.

En él, abordarán cómo la complejidad de la condición humana rodea algunos misterios y secretos en las relaciones sociales que provocan un profundo sufrimiento.

En su nueva novela, 'La amiga que me dejó. Anatomía de una ruptura', Nuria Labari explora el vacío y el dolor que deja la pérdida de una duradera amistad. Con 'Comadrejas', su última novela, Alejandro Pedregosa se adentra en una parte poco conocida de la historia: el horror nazi que sufrieron los hombres homosexuales, condenados a amar desde la prohibición y marcados por el odio y la barbarie de los campos de concentración.

Las inscripciones a las actividades del Festival de Narrativas Cuéntalo que organiza el Ayuntamiento de Logroño están disponibles en www.festivalcuentalo.com

NURIA LABARI.

Esos mensajes que no se envían ante una ruptura amorosa, familiar o de amistad, los silencios en los duelos, lo que se sufre y no se dice ni se cuenta porque no hay palabras centran parte del relato de la escritora Nuria Labari en su nueva novela 'La amiga que me dejó. Anatomía de una ruptura'.

La autora narra cómo cuando estaba viviendo uno de los momentos más duros de su vida perdió una amistad, quizás la más importante de su vida, desde la voluntariedad de su amiga de dar por concluida esa relación.

Un acto que le provocó un profundo dolor y le llevó a buscar respuestas, pero para el que no encontró discursos sobre los duelos por las amistades perdidas.

Según confirma Labari, "no hay espacio para ese relato, hemos analizado mucho más las relaciones románticas que cualquier otro tipo de vínculo, y me doy cuenta de que hay relaciones fundamentales de las que no sabemos casi nada, hay tabús".

Nuria Labari es escritora y periodista y su obra ha sido traducida a varios idiomas. En 2009 publicó el libro de cuentos Los borrachos de mi vida, con el que obtuvo el VII Premio de Narrativa de Caja Madrid. Posteriormente ha publicado las novelas Cosas que brillan cuando están rotas (2016), La mejor madre del mundo (2019) y El último hombre blanco (2022).

Su libro de cuentos No se van a ordenar solas las cosas (2024) fue finalista del VIII Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve. Actualmente presenta La amiga que me dejó. Anatomía de una ruptura, un ensayo sobre la pérdida de una duradera amistad. Además, en 2020, Labari fundó el espacio de creación Circo de Circe, y en la actualidad, escribe semanalmente una columna de opinión en el diario El País.

ALEJANDRO PEDREGOSA.

Por su parte, Alejandro Pedregosa cuenta que al iniciar el proceso de trabajo de su última novela 'Comadrejas' quería abordar un silencio, un episodio casi ignorado como es el de los españoles deportados en el campo de concentración de Mauthausen.

Sin embargo, al poco de iniciar la investigación encontró otra realidad aún más silenciada, la de los triángulos rosas: homosexuales que fueron torturados, asesinados y utilizados como cobayas humanas por los nazis. Dos grandes silencios unidos en una misma novela para convertir en literatura el olvido de las víctimas que con el paso de las décadas han seguido viviendo en la desmemoria.

Alejandro Pedregosa es licenciado en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura. En 2018 recibió el Premio Andalucía de la Crítica por su libro de relatos O y entre sus poemarios destacan Los labios celestes (2007), con el que obtuvo el Premio Arcipreste de Hita, Pequeña biografía de la luz (2019) y Barro (2021). Con su primer libro de poesía infantil, Álbum de familia (2020) ganó el Premio Ciudad de Orihuela y en 2004 recibió el Premio de Novela Corta José Saramago por Paisaje quebrado.

En su última novela, Comadrejas (2024), emplea la metáfora que le da título -un animal que habita en los márgenes y se oculta en la maleza- para adentrarse en una parte poco conocida de la historia: el horror nazi que sufrieron los hombres homosexuales, condenados a amar desde la prohibición y marcados por el odio y la barbarie de los campos de concentración.

Por otro lado, a las 17 horas y desde Librería Entrecomillas (Gonzalo de Berceo 14) partirá la visita guiada que cada día recorre los nueve escaparates de las librerías ilustradas por Lady Desidia, Javi Rey, Carmen Segovia, Diego Rodríguez-Robredo y Sara Morante.