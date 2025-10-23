La compraventa de viviendas en La Rioja continúa creciendo en agosto, un 33,7%, y suma 12 meses de ascensos

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en La Rioja ha aumentado un 33,7 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,37 por ciento a nivel nacional), hasta sumar un total de 401 operaciones y encadena doce meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior,

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en La Rioja, 369 se realizaron sobre viviendas libres y 32 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 74 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 327 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 655 operaciones sobre viviendas. Además de las 401 compraventas, 162 fueron herencias, 12 donaciones y 0 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en La Rioja 1.211 fincas urbanas a través de 740 compraventas, 277 herencias, 23 donaciones, 0 permutas y 171 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 526 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 254 herencias, 164 compraventas, 8 donaciones, 4 permutas y 96 operaciones de otro tipo.

Por territorios, La Rioja es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 33,67 por ciento seguida de Castilla y León, un 11,31 por ciento más, y Aragón (+8,64 por ciento). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Canarias y Murcia con caídas del 23,2 por ciento, 15,24 por ciento y del 8,18 por ciento, respectivamente.