Concedidas las subvenciones a entidades deportivas para actividades de tiempo libre, dotadas con 80.000 euros

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Deporte y Juventud, ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades deportivas riojanas para la realización de actividades deportivas de tiempo libre, con una dotación total de 80.000 euros. La resolución, publicada hoy, día 8, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) contempla ayudas para 68 actividades promovidas por 28 entidades deportivas de la comunidad.

Las actividades subvencionadas abarcan distintas modalidades y formatos, entre ellos torneos, campus deportivos, jornadas de tecnificación y formación, encuentros escolares y participación en pruebas deportivas. El anexo de la resolución recoge iniciativas relacionadas con el baloncesto, natación, fútbol, voleibol, ajedrez, gimnasia, orientación, patinaje y hockey hielo, entre otras disciplinas.

Entre las actuaciones incluidas figuran el Torneo Internacional de Fútbol San Bernabé, organizado por el Valvanera Club Deportivo, que recibe 1.869,13 euros; el Torneo internacional de Salou, del Promesas EDF, con 7.728,71 euros; la participación del Club Deportivo Unión Baloncesto Viñas en pruebas de tiempo libre, con 5.812,63 euros; y el Basket Cup Pre Semana Santa Gandía, de Logrobasket Club, con 5.564,19 euros. También se incluyen actividades de carácter formativo y de tecnificación, como la Escuela de tecnificación de la Agrupación Deportiva Basket 77, con una ayuda de 1.151,62 euros, y diferentes actividades de la Asociación Deportiva Natación Arnedo, entre ellas el XXIV Maratón 24 horas de natación, con 542,69 euros, y el Campus de verano, con 1.111,82 euros.

La resolución incluye a 28 entidades deportivas riojanas, entre ellas la Agrupación Deportiva Basket 77, la Asociación Deportiva Gsports, la Asociación Deportiva Natación Arnedo, la Asociación Fútbol Sala Alfaro, la Asociación Voley Viña, Baby Basket Rioja, Club Ajedrez Alfaro, Club Ciclista Harense, Club Deportivo Jesuitas, Club Deportivo Maristas, Club Deportivo Unión Baloncesto Viñas, Escuela Fútbol Arnedo, Escuela Fútbol Base Autol, Logrobasket Club, Promesas EDF, Terra Atletismo y Valvanera Club Deportivo, entre otras.

Las cuantías concedidas se corresponden con la valoración de cada actividad y aparecen detalladas en el anexo de la resolución publicada, que específica para cada solicitud el presupuesto, la puntuación obtenida y la subvención asignada. El importe de las ayudas concedidas va desde los 31,89 euro hasta los 7.728,71 euro.