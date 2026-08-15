Concedidos casi 1,5 millones de euros para la creación y mejora de caminos y otras infraestructuras agrarias

Archivo - Las ayudas están destinadas a ayuntamientos y entidades locales - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, ha concedido casi 1,5 millones de euros en ayudas destinadas a la creación o mejora de infraestructuras agrarias de carácter municipal a 39 ayuntamientos y dos entidades locales menores de La Rioja.

Del importe total de las ayudas, se destinarán 1.438.836,8 euros a financiar actuaciones de mejora de la red de caminos rurales, y 45.485,40 euros para otras infraestructuras de uso agrario municipales, en concreto un depósito de carga de agua para equipos de tratamientos fitosanitarios en Calahorra y un paso canadiense en la localidad de Terroba.

Las subvenciones se han tramitado en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a criterios que se dirigen a favorecer a los municipios con más necesidades -como son los años transcurridos desde la última concesión o la población-, la ubicación geográfica del municipio, el tipo de actuación, la superficie del término y la tipología de infraestructura.

El Gobierno riojano ha destacado que estas ayudas son una herramienta esencial para reforzar y mejorar los servicios del medio rural, y para que los ayuntamientos puedan realizar este tipo de obras.

Ha añadido que contribuyen a la competitividad del sector y a la calidad de vida de los vecinos, ya que resultan fundamentales para el acceso a explotaciones, el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera y la fijación de población en el medio rural.

Esta convocatoria de ayudas, ha explicado, forma parte del nuevo Plan de apoyo para el mantenimiento y mejora de caminos rurales de La Rioja, denominado 'Caminos +', impulsado recientemente por el ejecutivo autonómico.

Con un presupuesto de 2,5 millones de euros anuales, ha indicado, busca dar una respuesta coordinada y eficiente a los ayuntamientos, especialmente de pequeños municipios, que tienen dificultades técnicas, económicas y materiales para llevar a cabo la tramitación y ejecución de proyectos de acondicionamiento en sus infraestructuras viarias.