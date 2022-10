La concejal Amaia Castro presenta su candidatura a las primarias de Podemos para la alcaldía de Logroño

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha confirmado su candidatura a las primarias de Podemos para la alcaldía de Logroño. Lo ha hecho, en una comparecencia de prensa, realizada en la Casa de los Periodistas.

Ha recordado que hace cuatro años "decidí dar un paso adelante porque entre mis compañeras y yo decidimos que era la mejor manera que teníamos de impulsar el cambio en Logroño. Casi cuatro años después, podemos afirmar que unas cuantas cosas, hemos cambiado".

"Han sido años de duro trabajo en un Gobierno de coalición con el PSOE. Un Gobierno no siempre fácil de llevar, por la tendencia de nuestros socios a mirar demasiado al centro derecha y olvidarse del carril izquierdo en el que se enmarcaba nuestro acuerdo de coalición", ha añadido Castro.

La concejala de Unidas Podemos y candidata a las Primarias para la Alcaldía, ha querido dejar claro que "precisamente para eso estábamos ahí. Para tirar del PSOE cuando fuera necesario y volver a retomar el camino de la transformación y el progresismo. Dentro de esto, hemos tenido responsabilidades tan importantes como la política medioambiental y de bienestar animal de la ciudad".

Castro ha reconocido "estamos contentas con el trabajo hecho, pero nos hemos quedado con ganas de más. Cuando llegamos a este Ayuntamiento, trazamos un plan a largo plazo que se va cumpliendo poco a poco, pero al que aún le queda camino". Según ha admitido ante los medios de comunicación "por eso mismo, he decidido presentarme de nuevo como candidata al Ayuntamiento de Logroño en las primarias de Podemos".

"Creo que este es un momento crucial para el espacio político al que pertenezco y también para el espacio del progresismo en general. Nos jugamos mucho. No nos podemos permitir improvisar, y creo que puedo aportar una candidatura con experiencia de Gobierno pero a su vez con la frescura de quien vino a Podemos sin mochilas y con mucha ilusión y energía", ha añadido.

"Es precisamente esa energía, que todavía me queda mucha, la que me impulsa a continuar, junto con las ganas de seguir cambiando la ciudad. Además, sumando a esta tarea a compañeras tan maravillosas como las que me van a acompañar, hemos constituido un equipo del que desde el principio me siento orgullosa", ha concluido.