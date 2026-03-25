Una concentración clamará "contra la transfobia" el próximo viernes, 27 de marzo

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LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La entidad social riojana GYLDA LGTBI+ ha presentado su programación para dar visibilidad a la realidad de las personas trans y que se concentrará en los días 27 y 30 de marzo. La propuesta incluye una concentración y dos jornadas de encuentro diferentes, una de ellas amenizada con una tertulia y una sesión recital musical en formato íntimo.

Bajo el lema 'Visibilidad, dignidad y resistencia. Los derechos trans son derechos humanos' el viernes 27 tendrá lugar una concentración, a las 19 horas, en la plaza Diversidad de Logroño. En ella se reivindicará la realidad de este colectivo históricamente invisibilizado y que cada 31 de marzo sensibiliza contra la transfobia y muestra su realidad en todo el mundo.

Este año, explican desde la organización, "la reivindicación se vuelve más importante si cabe ya que las últimas agresiones sufridas por el colectivo LGTBIQ+ en La Rioja, fueron especialmente duras con dos mujeres trans, una de las cuales tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para el tratamiento de las heridas sufridas".

Además, continúan, "es visible el odio que la ultraderecha nacional y regional expande contra este colectivo, entre otras cosas por sus discursos cargados de odio y violencia o por sus intentos de invisibilizar a quienes no son como ellos quieren que sean".

Ejemplo de ello "son sus intentos de acallar a sus voces más empoderadas o de derogar la Ley Trans y LGTBI+ de La Rioja que promueve impulsar una igualdad real que pese a estar reconocida en nuestro país a través de otras legislaciones como la Constitución Española, sigue sin cumplirse".

A continuación, la actividad se trasladará a la plaza Martínez Zaporta. En El Ambigú del Moderno (en los bajos de los antiguos cines), a partir de las 19,30 horas tendrá lugar una mesa redonda que moderará la periodista Meren Plath y que contará con un plantel de participantes de diferentes ámbitos que abordarán las diferentes realidades que abordan las personas trans desde perspectivas como la lingüística, el deporte, salud, cultura y ocio.

Compartirán tertulia Annie Hurtado, conocida por su participación en los duros programas de supervivencia de 'El Conquistador' de ETB; Petra Muguruza, activista artística y creadora de contenido audiovisual, conocida por sus denuncias públicas sobre la deficiente atención que las personas trans y/o con VIH sufrían en el sistema sanitario; y Artemis López, lingüista especialista en traducción e interpretación, experta en lenguaje no binario y practicante de Roller Derby, una disciplina de contacto, velocidad y estrategia sobre patines cuyo reglamento favorece el empoderamiento, la igualdad y la sororidad de minorías en el ámbito deportivo, por lo que cuenta con un gran número de participantes trans o de personas no binarias.

La jornada finalizará con un doble recital musical, previsto a partir de las 20,45 en el mismo Ambigú del Moderno, con las actuaciones de Ayesha y su lírica personal además del concierto de la artista local HTF.

MURAL COLABORATIVO EN EL CENTRO LGTBI+

Para conmemorar la efeméride, el Centro LGTBI+ de La Rioja ha adaptado para el lunes 30, a las 17,30, su encuentro mensual dirigido a las personas trans. En esta ocasión, "la quedada" como es conocido este punto en común de experiencias por quienes asisten habitualmente, se abre más allá de las personas trans y facilitará el encuentro con personas aliadas que quieran compartir un rato agradable en torno a un café.

Debido al aforo del espacio es necesario enviar un mensaje privado al instagram @lgtbilarioja o un whatsapp al 604810230 confirmando la asistencia.

Para complementar esta actividad, se colgará un mural en el vestíbulo del recurso, situado en la avenida de Colón, 37, de Logroño. En él se invitará a escribir ideas, frases o comentarios relativos al día internacional de la Visibilidad Trans, que tiene lugar cada 31 de marzo.