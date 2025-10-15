Concentración de estudiantes y trabajadores en Logroño se solidariza por Palestina y pide que ésta "decida su futuro"

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración de estudiantes y trabajadores en Logroño, que se ha desarrollado dentro de la huelga general convocada por varios sindicatos a nivel nacional, ha mostrado su solidaridad con Palestina, al tiempo que ha reclamado que sean los propios palestinos "los que decidan su futuro".

La protesta que se ha desarrollado en El Espolón de Logroño, por espacio de más de una hora, ha concluido con un minuto de silencio, que ha finalizado en aplausos por los fallecidos en Palestina.

La concentración ha estado presidida por una gran bandera de Palestinas, acompañada de varias pancartas y carteles, en los que se podía leer 'Stop Genocidio'; 'Vaciemos las aulas por Palestina'; 'Pararlo todo, ni un respiro al sionismo'; 'La infancia palestina no puede volver a la escuela'; 'Esta Europa nos avergüenza'; o 'Paremos el genocidio en Palestina. Final comercio de armas y las relaciones con Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

Además, durante la protesta se han escuchado gritos en contra de Israel y en solidaridad con Palestina, como 'Free,free, Palestine'; "Netanyahu asesino"; "Dónde están, no se ven las sanciones a Israel"; 'Boicot a Israel" u "Obreras y estudiantes, unidas y adelante".

"DEJA DE LADO AL PUEBLO PALESTINO"

Antes de la lectura de los comunicados, el secretario general de la CGT, José Luis Sánchez, ha aseguro que el paro quiere seguir criticando el "genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, y denunciar públicamente que el acuerdo de paz que se ha firmado recientemente no garantiza los derechos del pueblo palestino, además de haber dejado al margen al propio pueblo palestino para que participe y decida sobre su futuro".

Desde la CGT han animado a los trabajadores a que "se unan a toda la ciudadanía, todos los trabajadores y trabajadoras, y que salgamos a denunciar lo que está ocurriendo, porque no queremos ese plan de paz, porque creemos que no cumple con las expectativas del pueblo palestino, no ha intervenido directamente el pueblo palestino, y es una imposición".

Para Sánchez la solución pasa por "lo que llevamos reivindicando desde hace muchos años, la creación de un Estado palestino y eso no se contempla en el plan de paz, por lo que ese primer punto ya está abocando el plan al fracaso, así como que tampoco se dan las circunstancias para hablar de una reconstrucción de Palestina".

Por su parte, Aroa Villoslada del Frente de Estudiantes ha indicado que "queremos poder parar esta barbarie que estamos viendo todos los días y con nuestra fuerza sumar nuestro granito para pedir el fin del genocidio, el fin de relaciones con Israel, el fin de la ley Mordaza y toda la represión que se está dando al movimiento de solidaridad con Palestina".

Por su parte, Julio Orellana de Acampada por Palestina, ha criticado "la vulneración que está sufriendo la población palestina por negársele la autodeterminación de los pueblos; se le está negando ese derecho de ser autodeterminante de sus propias decisiones" y también "se les está negando decidir su futuro".

Ha añadido que "se le está imponiendo un plan de paz, entrecomillado, que sirve únicamente a los intereses de Israel y del proimperialismo norteamericano y del imperialismo norteamericano propio".

El gazatí Fares Khader ha asegurado que "todavía no ha llegado la paz a Gaza y a Palestina", porque "sabéis todos que estamos en la primera fase del intercambio de los rehenes, pero sigue la situación igual, porque sigue el bloqueo de la ayuda humanitaria".

Ha asegurado que "el 50 por ciento de Gaza ahora está bajo la

ocupación del ejército israelí", al tiempo que ha reclamado que "se pare la venta de armas, se rompan las relaciones comerciales con Israel, y que el pueblo palestino pueda vivir en paz".