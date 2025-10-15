La FER califica de "fracaso" la huelga planteada por los sindicatos en solidaridad con Palestina

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de huelga y de paros parciales en los centros de trabajo de La Rioja, en solidaridad por Palestina, lanzada por los sindicatos "ha resultado un fracaso", una vez valorado el seguimiento por parte de la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

Con el respeto que merece el derecho a la huelga, exactamente igual que el derecho al trabajo, la FER informa que "la convocatoria sindical apenas ha tenido incidencia en las empresas, con una participación prácticamente nula, por lo que insistimos en que el resultado de la convocatoria ha sido de fracaso".

Hay que aclarar que el motivo de la huelga sindical no tenía ninguna motivación de tipo económico o empresarial, sino el rechazo y protesta por la situación y consecuencias trágicas de la guerra en Gaza. Por cierto, "la convocatoria se ha mantenido, a pesar del acuerdo de paz firmado el pasado 12 de octubre".

Finalmente, la FER ha lamentado que los sindicatos realicen una convocatoria "sobre un hecho ajeno a la actividad empresarial, que finalmente termina dañando y perjudicando a nuestras empresas y a sus trabajadores".

Frenar el trabajo en una empresa "no debería ser el propósito del derecho a la huelga en relación con un acontecimiento externo internacional. Ese legítimo derecho debería haberse canalizado fuera y al margen de los centros laborales", ha concluido.