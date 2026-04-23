Una concentración exige la "fijeza" de unos 8.000 trabajadores interinos para mejorar los servicios públicos riojanos - EUROPA PRESS

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales y Fijos de la Administración Pública han celebrado una concentración para exigir la fijeza de los 8.000 trabajadores interinos que tiene La Rioja "y destapar la trama de intereses que mantiene a la Administración riojana en un fraude de ley permanente y que amenaza con quebrar las arcas públicas y destruir los servicios que reciben los riojanos".

La convocatoria ha tenido lugar, pasadas las 19,00 horas, frente al Palacete de Gobierno de La Rioja, en Logroño. Los asistentes han portado diferentes pancartas en las que se podía leer 'No + abuso. Basta de Precariedad. ¡Indefinid@s,ya!. Los empleados públicos temporales exigimos el cumplimiento de la Ley' o 'Stop al fraude de Ley. Justicia Interin@s', entre otras.

"EL 40 POR CIENTO SON TEMPORALES"

El portavoz de la plataforma, Jorge Azón Ramos, ha explicado que la Plataforma de Interinos de La Rioja agrupa a estos profesionales en Sanidad, Educación y Justicia. En La Rioja hay alrededor de 21.000 empleados públicos entre todas estas administraciones y, de ellos, "el 40 por ciento son temporales".

Una situación que lleva así cerca de 30 años y, mientras tanto, "el porcentaje va aumentando". Algo que, como ha indicado, "también lo notan los riojanos cuando acuden al hospital o al centro de salud, por ejemplo, que ven que no hay médicos. O cuando un chaval no tiene profesor para hacer una sustitución".

"Los servicios públicos cada vez funcionan peor y una de las causas más importantes es que la mayor parte de la plantilla es temporal", ha afirmado.

Además, estos profesionales "rotan constantemente" y por ello quieren denunciar "el negocio de las oposiciones" porque se demuestra que hay "unos intereses de unos particulares que al final hacen que todo funcione peor".

JUBILACIONES

Como ha continuado, de esos 21.000 empleados que hay actualmente en La Rioja, 1.000 se jubilan cada año. Por eso ve "indispensable" que el Gobierno de La Rioja elabore un plan "para ver cómo conseguimos 1.000 empleados cualificados cada año". Para ello, lo primero que hay que hace es regularizar a los 8.000 temporales "y luego conseguir que estos 1.000 que cada año se jubilan sean sustituidos de manera adecuada".

Desde la Plataforma indican además que "todas las medidas que está tomando España son incorrectas, incluso hay sentencias europeas que así lo demuestran. No estamos cumpliendo las normas europeas por ningún lado y nuestro Gobierno, también el riojano, está empezando a pagar indemnizaciones".

Por ello exigen al Gobierno de La Rioja que asuma "su responsabilidad una vez por todas y regularice a los trabajadores y los consolide en sus puestos de trabajo" porque, además, esto les permitirá "especializarse y dar mejores servicios. La fórmula, la que quiera la comunidad autónoma, puesto que hay muchas, pero lo primero que tienen que hacer es querer hacerlo y después planificarlo".

Aunque, como ha lamentado, parece que el Ejecutivo riojano "se quiere quitar el asunto y lanzar la culpa al Gobierno nacional".

AUSENCIA DE SINDICATOS

Desde la Plataforma lamentan también que "ningún gran sindicato apoye la concentración. Parece que algunos de ellos se han convertido en 'Empresas de Formación' ya que se "lucran con cientos de millones de euros anuales en toda España a través de academias, venta de temarios y cursos para subir en las listas".

Y, ante ello, "un interino estabilizado es un cliente que deja de pagar formación".

Además aseguran que España ignora desde hace 27 años la Directiva Europea 1999/70/CE, que obliga a sancionar el abuso de la temporalidad. Los críticos dicen que "no se puede ser fijo sin oposición", pero ocultan la realidad legal que dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE):

Opción A: Hacer fijos a quienes llevan más de 2 ó 3 años (Coste 0euro).

Opción B: Pagar indemnizaciones disuasorias millonarias con el dinero de los contribuyentes.

Con ello, prosiguen, "el Gobierno de La Rioja practica la 'Hipocresía S.A.', es decir, "rechaza la fijeza alegando 'mérito', pero tampoco prepara las indemnizaciones que Europa exige".

Los platos rotos los pagará "el ciudadano riojano". La Comunidad Autónoma de La Rioja ya ha tenido que pagar 100.000 euros para resarcir a dos trabajadores.

"HABRÁ MULTAS PARA ESPAÑA"

La Comisión Europea ya ha advertido: "habrá multas para España". Y el Gobierno Central "ya ha movido ficha: trasladará el coste de esas multas directamente a las Comunidades Autónomas que no cumplan".

"Si el Gobierno de La Rioja no actúa ya haciendo fijos a sus trabajadores bajo el régimen que decida, los impuestos de los riojanos se irán en pagar sanciones a la Unión Europea e Indemnizaciones a los trabajadores en lugar de mejorar hospitales o carreteras".

Con todo ello -finalizan- "exigimos la consolidación inmediata de todos los trabajadores con más de dos años de antigüedad". Para tener buenos servicios públicos "tenemos que cuidar a nuestros trabajadores".