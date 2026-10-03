Concentración en Logroño sigue reclamando el fin del "genocidio" de Israel a Palestina y recuerda que "nos necesitan"

Concentración en Logroño en apoyo al pueblo palestino - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada por Amistad con Palestina La Rioja, que se ha desarrollado, a las 12,30 horas, en la plaza del Mercado de Logroño, ha seguido reclamando el fin del "genocidio" de Israel a Palestina, al tiempo que ha señalado que "nos necesitan, y sino hacemos nada la historia no nos lo perdonará".

La protesta ha estado encabezada por una gran bandera palestina, y una pancarta que decía 'Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y relaciones con Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'. Además había otras pancartas bajo el lema 'Nuestra prioridad es la humanidad', 'Esta Europa nos avergüenza' o 'Solidaridad con Palestina'. Se han coreado gritos a favor del pueblo palestino y en contra del "genocidio" de Israel.

Como portavoz del colectivo ha ejercido Nieves Escalada que ha recordado que este miércoles, 7 de octubre, "se cumplen tres años de lo que inicialmente fue un ataque de Hamás, pero a partir de ahí el Estado sionista de Israel ha iniciado un genocidio que tres años después continúa, y que ha provocado la muerte de más de 75.000 palestinos, más todos los que estén bajo toda la destrucción que hay en Gaza".

Ha lamentado que "a día de hoy los medios de comunicación parece que se han olvidado del genocidio, de la masacre que está ocurriendo en Gaza y estamos aquí para seguir recordándolo". "Palestina nos necesita, Gaza nos necesita y si no hacemos algo, si no seguimos reivindicando la historia no nos perdonará".

Escalada ha señalado que "somos testigos de lo que está ocurriendo que es algo inconcebible y no podemos estar callados". Por ello, "animamos a toda la ciudadanía a que siga solidarizándose con Gaza con los palestinos y con esta injusticia tan enorme que se está produciendo", porque "los gazatíes están muriendo, siguen siendo masacrados, siguen siendo bombardeados y el mundo no hace nada".

CRÍTICAS A ESCOBAR Y AL PÁRROCO DE LA REDONDA

Por otra parte, la portavoz del colectivo ha lamentado que "hace unos días el alcalde de Logroño estuvo en un acto de hermanamiento con la ciudad de Belén, que está en Cisjordania, y fue vergonzoso, absolutamente vergonzoso, que Escobar, no tuviera ni una palabra para acordarse de lo que está ocurriendo en Gaza, sobre todo, pero también en Cisjordania".

"Estamos viendo como los colonos israelíes echan a los cisjordanos de sus casas, el ejército los apoya, les tiran las casas, encima tienen que pagar", ha criticado, para insistir en que el alcalde de Logroño "no tuvo ni una palabra para solidarizarse para acordarse de ese sufrimiento del pueblo palestino". "Para los dirigentes es algo incómodo, algo que se esconde debajo de la alfombra y que es mejor que no esté presente en los medios de comunicación", ha añadido Escalada.

Ha extendido sus críticas al párroco de La Redonda, Víctor Manuel Jiménez, que en el acto de hermanamiento "bendijo el olivo, pero la caridad cristiana no se vio por ningún sitio", porque "tampoco se acordó de los muertos de Gaza, de los muertos en Cisjordania, de los millones de muertos palestinos por situaciones injustas desde el año 1948".

Por otra parte, Escalada ha censurado "el poder del Estado sionista de Israel", ya que "en cuanto que alguien levanta un poco la voz se le acusa de antisemita; una cosa es el antisionismo y otra cosa es el antisemitismo". "Nos parece increíble que haya todavía gente que ponga en duda el derecho del pueblo palestino en atacar y en defenderse, ya que han invadido su tierra", ha finalizado.