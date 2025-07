Una concentración pide a gobernantes interceder en la libertad de tripulación del Handala: "No podemos dejarles solos" - EUROPA PRESS

Ha sido frente al Palacete de Gobierno de La Rioja porque "nuestros dirigentes no están respondiendo"

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una concentración frente al Palacio del Gobierno de La Rioja ha exigido esta tarde la "puesta en libertad inmediata" de la tripulación del Handala, entre los que se encuentra el riojano Sergio Toribio, "apresados ilegalmente en aguas internacionales". "No podemos dejarles solos, pedimos a nuestros gobernantes que ayuden a liberalos".

Amistad con Palestina y Acampada por Palestina La Rioja han convocado esta concentración en Logroño para pedir así a gobiernos e instituciones "que intercedan" en la materia y también para que ayuden a que "termine el genocidio en Palestina", tal y como ha indicado el portavoz de Acampada por Palestina, Iñaki Muñoz.

La exigencia va dirigida, en primera instancia, al Gobierno central "que es quién tiene las herramientas diplomáticas para ejercer una presión directa sobre Israel".

Pero también al Gobierno de La Rioja "puesto que Sergio Toribio (que ya fue secuestrado y encarcelado por Israel el pasado 9 de junio cuando viajaba en el Madleen, otro barco de la Flotilla de la Libertad) es riojano, y el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene la obligación de interesarse por su situación y trabajar por su liberación".

Iñaki Muñoz ha destacado que Toribio y el resto de la tripulación "han sido apresados ilegalmente en aguas internacionales y les han llevado injustamente a una cárcel en Israel".

"UN AUTÉNTICO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS"

De Toribio -ha dicho- "es un auténtico defensor de los derechos humanos. Un auténtico activista. Y nosotros aquí le tenemos que apoyar. Tenemos que defender lo que él defiende. No podemos dejarle solo".

Por ello "pedimos a nuestros gobernantes que ayuden a liberalo.

No solamente no ha hecho nada sino que, además, lo que ha hecho es bueno porque es solidario con el pueblo palestino, con los gazatíes que están muriendo. No podemos consentir que esto siga ocurriendo".

En su intervención ante los medios de comunicación también ha querido censurar "la situación realmente dura que está pasando en Gaza" y lamenta "la reacción de la comunidad internacional, de nuestros gobernantes y de cómo está reaccionando Europa".

Ante ello -prosigue- "nosotros tenemos que reaccionar como elementos cívicos defendiendo lo que ellos parece que quieren olvidar. Queremos defender fundamentalmente los derechos humanos. Queremos defender que se trate con humanidad a esa gente que están deshumanizando".

"Lo que está ocurriendo en Gaza realmente es un genocidio. Y no hay que tener miedo a decirlo ya. Y ante este genocidio, ante esta masacre, no podemos permanecer callados. No podemos permanecer impasibles porque eso sería unirnos a ellos", ha reflexionado.

Además ha indicado que "hoy nos juntamos ante el Palacete de Gobierno de La Rioja porque el Partido Popular y de Gonzalo Capellán están haciendo mutis por el foro. No están realmente respondiendo como dirigentes que son nuestros, como responsables ciudadanos".

"SECUESTRO DEL BARCO HANDALA"

El pasado fin de semana el barco Handala "fue secuestrado por fuerzas de la armada israelí en aguas internacionales".

El Handala, que forma parte de la Flotilla de la Libertad, intentaba llegar a Gaza "para romper el bloqueo israelí y llevar ayuda de extrema necesidad a la población gazatí, que está siendo exterminada por hambre y bombas".

En el barco viajaban 21 personas, entre ellas la eurodiputada Emma Fourreau, y los ciudadanos españoles, Santiago González Vallejo y Sergio Toribio. Se encuentran actualmente en prisión y han comenzado una huelga de hambre.