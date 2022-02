Una concentración pide en Logroño "la protección de los perros usados en la caza y el final de esta actividad"

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas han secundado en Logroño la concentración contra la caza -convocada por la Plataforma NAC- para pedir "protección", denunciar "el uso que se hace de los perros" y exigir "el fin de esta actividad".

La convocatoria en la capital riojana se ha celebrado en la plaza del Mercado sobre las 12,00 horas y los asistentes, muchos de ellos con sus perros y galgos de acompañantes, han portado carteles en donde se podían leer: 'Merecen igualdad de derechos', 'También necesitan protección' y 'Protección para todos'.

En la cita -convocada a nivel nacional y que se ha celebrado en cerca de 40 ciudades de España- se ha mostrado "el creciente rechazo de la sociedad a la caza, que cada año acumula más víctimas mortales, tanto de animales salvajes, como de perros como de personas", tal y como han destacado desde NAC en un comunicado.

"Los accidentes con personas vinculadas o no a las cacerías, la situación en la que viven los perros para uso cinegético, los miles de animales masacrados por un supuesto deporte y la incompatibilidad de esta actividad con otras en el campo como el senderismo o el ciclismo son solo algunos de los argumentos que animalistas, ecologistas y personas del ámbito civil muestran para pedir el fin de la caza", afirman.

LEY DE BIENESTAR ANIMAL

Este año, además, con el horizonte de la prometida Ley de Bienestar Animal, que pretende blindar los derechos más mínimos de los animales domésticos: derechos a la vida, a mantener sus condiciones vitales dignas y a no ser considerados objetos. "Unos mínimos que desde el sector cinegético se niegan a cumplir y presionan para que los perros usados en la caza sean excluidos de esta consideración".

Ante ello, desde la plataforma NAC y en voz de su portavoz, David Rubio, piden "la prohibición de la caza con perros y que se apruebe con extrema urgencia la Ley de bienestar animal para que por fin todos los perros tengan sus derechos y protección, para que la ley impida la cría masiva, el abandono, la venta y explotación salvaje de estos animales y en particular los perros de caza".

"Una ley -continúa- necesaria y ansiada por la mayoría de la sociedad española que cada vez más está en contra del maltrato animal".

Un reciente estudio de la Fundación BBVA visibiliza que la mayoría de los españoles y españolas (nueve de cada diez encuestados) cree que los animales sienten dolor, sienten miedo y tienen emociones similares a la de los humanos. Algo que evidencia un amplio respaldo en dejar de considerar 'cosas' a los animales y que muestra, además, un amplio rechazo a la caza deportiva (con una media de 1,7 de apoyo sobre diez).

FEBRERO, "EL PEOR MES PARA LOS PERROS"

Como explican desde NAC, Febrero es un mes "especialmente crítico y señalado por coincidir con el fin de la temporada de caza con galgo. Según las protectoras, alrededor de 50.000 galgos son 'descartados' cada año. A esta cifra habría que añadir otras razas utilizadas también para la caza como los podencos, setters, pointers, etc".

Según la Fundación Affinity, en 2019 se rescataron por las protectoras 183.100 perros, siendo el 70% de ellos perros de caza según las propias protectoras. En total, más de 128.000 perros procedentes de caza son abandonados cada año.

Las razones para su descarte son muchas: por no ser 'válidos', ser lentos, cachorros indeseados, por no tener las cualidades requeridas, ser viejos o simplemente por no 'servir' para cazar. Para evitar esta situación de sufrimiento, la plataforma NAC reivindica la creación de una ley estatal de protección animal que proteja a esos animales actualmente desprotegidos por ser considerados animales de trabajo, meras herramientas sin derechos ni protección.

Las concentraciones en España también han tenido apoyos internacionales en Lovaina (Bélgica), La Haya (Holanda), Colonia (Alemania), Bolonia (Italia) y en Perpiñán (Francia). La plataforma NAC está compuesta por más de 200 asociaciones que reclaman el fin de la caza y la explotación de perros con este fin.