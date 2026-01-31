Una manifestación recuerda al pueblo Palestino; "No podemos dejarlos de lado" y pide "el fin de relaciones con Israel"

Una concentración recuerda al pueblo Palestino; "No podemos dejarlos de lado" y pide "el fin de relaciones con Israel" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amistad con Palestina La Rioja junto a la sociedad riojana ha participado este sábado en una manifestación por el centro de Logroño para pedir "que no se olvide Palestina" además de exigir al Gobierno español "el fin de todo tipo de relaciones, institucionales, comerciales, culturales, con el gobierno sionista de Israel".

La cita ha comenzado pasadas las 18,00 horas de esta tarde desde el Parlamento de La Rioja y, tras pasar por la calle Portales, terminará en el Espolón logroñés. Está convocada por la Asociación Amistad con Palestina La Rioja que se ha unido así a la convocatoria de la RESCOP.

En la marcha, en primera línea, se encontraban tres personas encadenadas que, con grandes cabezas a modo de 'cabezudos', imitaban a las figuras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Tras ellos una gran pancarta en la que se podía leer: 'Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de arma y relaciones con Israel. Desde el río hasta el mar Palestina vencerá'.

Durante la convocatoria, una gran bandera de Palestina portada por diferentes personas ha presidido el acto así como otras más pequeñas han ondeado por todo el recorrido. Los asistentes han gritado proclamas como: 'Boicot a Israel', 'Cada niño muerto, es un niño nuestro', 'Arriba todos a luchar', 'Gaza resiste, La Rioja está contigo' o 'Eran hospitales no bases militares'.

"NO PODEMOS DEJAR DE LADO A PALESTINA"

La portavoz de la marcha, Nieves Escalada, de Amistad con Palestina, ha recordado que "hoy pedimos lo de siempre porque no podemos dejar a un lado Palestina. Pedimos el fin del genocidio, el fin de la masacre del pueblo palestino y la petición al Gobierno de España de que cese con todas las relaciones, tanto instituciones, culturales y comerciales con el estado sionista de Israel".

Como ha manifestado, desde que se firmó ese "supuesto alto el fuego, que no es tal" la realidad es que "la gente sigue muriendo pero un poco más a cámara lenta. Ahora los matan de hambre, los matan porque no tienen asistencia sanitaria y de vez en cuando los bombardean o directamente les disparan con drones o soldados".

Así las cosas, defiende, "tenemos que seguir luchando" porque ahora "parece que interesan más otros temas como puede ser Groenlandia. Está muy bien preocuparse por Groenlandia, pero Palestina ahí está, sigue sufriendo y no nos podemos olvidar de ella".

Además, ha lamentado que "parece" que algunos líderes internacionales "están haciéndose un gran negocio inmobiliario ya que pretenden despojar a los palestinos de sus tierras para hacer un resort donde todos nos vayamos de vacaciones".

Con lo cual, "todo esto lo único que lleva es que en realidad el objetivo último es acabar con el pueblo de Palestina".

Para la portavoz, acabar con Palestina significa "acabar con todos los habitantes, acabar con la cultura y hacer una tierra que sea inhabitable para ellos pero habitable para los de siempre para los ricos o los multimillonarios que parece que les gusta ese pequeño lugar del Mediterráneo".

"NO ES UNA COMISIÓN DE PAZ"

Por su parte y con respecto a la iniciativa del Consejo de Paz para Gaza, la portavoz lo tiene claro. "No es una Comisión de Paz, es un negocio inmobiliario que se han montado unos cuantos".

"Para pertenecer a ese club tienen que aportar dinero y a partir de ese momento el negocio parece ser que va a ser seguro, que van a ganar mucho dinero. Esto es otro ejemplo más de que el fascismo campa a sus anchas", ha reflexionado.

Ante ello, expresa, "si no hacemos nada van a hacer un gran negocio con la franja de Gaza. Afortunadamente el pueblo palestino lleva décadas luchando, ha demostrado que sabe resistir y sobrevivir. Ahí están y van a seguir estando. Lo que tenemos que hacer los supuestos demócratas es gritar que Palestina, desde el río hasta el mar, vencerá".

"ALZAR LA VOZ"

Finalmente, y como han emitido en una nota de prensa, desde Amistad con Palestina aseguran que es necesario continuar alzando la voz ya que a pesar del "alto el fuego" Israel "ha asesinado a más de 400 personas palestinas, ha seguido bombardeando, ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria y ha convertido el invierno en otra arma de guerra".

Además, "el genocidio continúa también en Cisjordania, donde la extrema violencia de los colonos armados, protegidos por el ejército israelí, se ha intensificado como nunca". Pueblos enteros "están siendo destruidos, las detenciones arbitrarias se multiplican y la limpieza étnica avanza día a día".

Aún así y frente a décadas "de violencia, cárcel, exilio y muerte, el pueblo palestino resiste. Nuestra presión popular ha dado algunos resultados. Desde barrios, universidades, centros de trabajo y espacios culturales, los pueblos estamos diciendo alto y claro que no vamos a normalizar relaciones con un Estado genocida".

Con todo ello, finalizan, "no podemos abandonar la lucha, no podemos olvidar a los palestinos y palestinas que llevan tantas décadas resistiendo. Tenemos que gritar más fuerte para que aquellos que todavía no han oído el grito de Palestina".