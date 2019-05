Concha Andreu asegura que el PSOE "es el único cambio posible" para "mejorar" La Rioja e indica que "vamos a por todas"

Publicado 03/05/2019 21:28:15 CET

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la presidencia de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado este viernes que el PSOE es "el único cambio posible" en La Rioja y, de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo, "vamos a por todas".

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones durante la presentación de las candidaturas municipales y autonómicas así como de su programa autonómico en un acto abierto a la ciudadanía en Riojaforum. Previamente, el PSOE de La Rioja ha celebrado una reunión extraordinaria del Comité Regional.

Durante su intervención, la candidata autonómica ha explicado que cree en el potencial de esta tierra "y creo que lo podemos hacer mejor y con vuestro apoyo es posible. Creo en vosotros y creo en La Rioja".

En la presentación de la lista -ha continuado- "advertí con una frase que vamos a por todas. Y eso significa, por un lado, que no sólo somos la alternativa, sino que somos la fuerza política mayor de La Rioja y España y vamos a ejercer el liderazgo".

Por ello, Andreu ha señalado que quiere recoger el voto de los socialistas, el voto de la izquierda, "pero también el de todos y todas que quieren cambiar La Rioja" porque "el único cambio en la región se logrará votando al PSOE".

La candidata ha explicado que, en nuestra región, "el cambio es necesario por higiene democrática, por honestidad, por cercanía, pero es necesario también por capacidad, por modernidad, por vitalidad, por empuje, y por alegría", ha dicho. Además, ha recordado, "La Rioja necesita crecer".

Todo porque "La Rioja está a la cola del crecimiento económico de España, algo que no ha sucedido nunca en nuestra Comunidad, porque siempre hemos sido de los primeros". En este sentido, ha continuado, "La Rioja no crece ni económica, ni industrial, ni demográficamente".

LA RIOJA, TIERRA DE OPORTUNIDADES

Así, ha continuado, "nuestro reto es que La Rioja sea tierra de oportunidades, que nuestros jóvenes puedan ver su futuro en su tierra". Por ello, la candidata "apoyará a toda empresa de aquí" para convertir a La Rioja "en una zona de localización industrial".

En este punto, ha insistido, "quiero que toda idea innovadora, incluida la inteligencia artificial, pueda facilitarse aquí en nuestra tierra. Quiero que donde somos líderes, lo seamos más, nuestra industria agroalimentaria, nuestra vitivinicultura aumente su referencia en los mercados".

En definitiva, "quiero empleo, porque yo no me conformo con que baje el paro. Quiero que baje el paro porque aumenta el empleo en La Rioja no porque se van a buscar empleo fuera de La Rioja. Y quiero un empleo de calidad".

"CON PEDRO SÁNCHEZ, LA RIOJA CUENTA"

Andreu ha explicado también que "hasta hace menos de un año, había una frase que todos decían y era que La Rioja no cuenta. Pues bien, en sólo en 10 meses Sánchez le ha dado la vuelta. Hay quien no se ha enterado, pero con Pedro Sánchez La Rioja cuenta".

Así, ha recordado, "nunca se había licitado una inversión por 149 millones de euros, como es la Ronda Sur; nunca se ha licitado en 10 meses y posiblemente nunca se hará una inversión de más de 250 millones de euros, si unimos a la Ronda Sur, la A-12 y la N-111. Teníamos un problema y era el aislamiento de comunicaciones. En 10 meses no lo hemos solucionado, pero hemos puesto la solución", ha dicho.

Para la próxima legislatura "se abre el período de mayor ejecución de obra de la historia, porque a esas licitaciones se unirán otras", ha adelantado.

Andreu ha explicado que "nuestro objetivo es hacer una Rioja mejor. Y una Rioja es mejor cuando la igualdad triunfa, cuando la igualdad en libertad se abre camino. La igualdad de género, la igualdad de la mujer, la igualdad en la diversidad, la igualdad de oportunidades". Para Andreu, "lo más urgente es acabar con la exclusión y con la pobreza y lo más necesario es que existan los servicios sociales suficientes para estar atendido".

La candidata también se ha referido a la educación y la sanidad pública destacando que "no quiero que el camino de la excelencia de lo público quede mermado por desviar los recursos a los negocios privados".

Para finalizar, la candidata del PSOE ha señalado que "creo en el potencial de esta tierra, creo que lo podemos hacer mejor y creo que con vuestro apoyo es posible. Creo en vosotros y creo en La Rioja. Somos el único cambio posible".

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha llamado a la militancia a seguir trabajando "para conseguir en mayo un mejor resultado todavía que el del domingo pasado".

Hermoso de Mendoza ha calificado a su candidatura de "valiente y comprometida" con Logroño y los logroñeses.

Y, por último, ha resumido su proyecto para Logroño en "una ciudad que crea, que crece y que cuidad a los cuidan" y apuesta por una ciudad "inteligente, verde y bella".

140 AÑOS DE SERVICIO A ESPAÑA

Finalmente, el secretario general del PSOE La Rioja, Francisco Ocón, ha señalado que ayer el PSOE cumplió 140 años. "140 años de servicio a la libertad y a la justicia. 140 años de servicio a España".

Ocón ha recordado que hace cinco días tuvimos elecciones generales, unas elecciones que "después de 33 años, volvimos a ganar en La Rioja". Ha sido la victoria del PSOE en La Rioja "más amplia respecto al segundo partido de toda nuestra historia democrática".

Ocón ha dado las gracias a militantes, concejales, alcaldes, interventores por una victoria "que ha sido vuestra", y a la ciudadanía riojana que ha confiado en el PSOE como un proyecto "integrador, ilusionante y de futuro".

Aún así -ha finalizado- "no hay que confiarse. Quedan las elecciones autonómicas, municipales y europeas", y ha pedido que "nadie se quede en su casa".