Concha Andreu pide al PP que no utilice la Ley del 'Solo sí es sí' con "fines electoralistas"

Cree que la Ley tiene aspectos positivos pero "si en el cumplimiento no se obtienen los resultados pretendidos, se deberá cambiar"

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, considera que la ley del 'Sólo sí es sí' tiene "aspectos muy positivos" para la protección de las mujeres pero aún así "si en el cumplimiento no se obtienen los resultados pretendidos se deberá cambiar, así lo he dicho siempre". Aún así le ha pedido al PP que no utilice esta Ley ni a las mujeres "con fines electoralistas".

Andreu ha respondido así durante la celebración del Pleno del Parlamento de La Rioja a la pregunta del Grupo Parlamentario Popular que quería saber "si creía que las mujeres riojanas están más protegidas con la Ley del 'sí es sí' del Gobierno Sánchez".

De esta manera, el portavoz del GPP, Jesús Ángel Garrido, le ha pedido a la presidenta riojana "que defienda más a las mujeres y exija que se cambie esta Ley de inmediato para intentar arreglar el problema".

"Sabemos que usted -en referencia a Andreu- es la más 'Sanchista' de todos los presidentes de las ccaa pero si de verdad piensa que hoy las mujeres riojanas están más protegidas con la Ley le recuerdo que lo que ha pasado desde su entrada en vigor es que 374 delincuentes sexuales han visto sus penas rebajadas".

Así -ha indicado Garrido- "España no es un país mejor para las mujeres y La Rioja es más insegura... qué extraña forma tienen ustedes de ser feministas".

RESPETO A LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO

En su turno de réplica, la presidenta del Gobierno riojano ha mostrado su "respeto" a las mujeres que sufren violencia de género "como presidenta, como socialista, como mujer y como madre".

"Lucho por la igualdad y me merecen tanto respeto como para no utilizarlas con fines electoralistas como lo hace el PP, y como para no pactar con la ultraderecha que niega la violencia de género".

"Tanto respeto me merecen las mujeres víctimas de violencia de género como para conseguir ejecutar cada uno de los fondos del pacto de estado contra la violencia de género, al contrario del PP, y como para haber impulsado la primera Ley específica que protege a las mujeres víctimas de violencia de género".

Ante ello, ha terminado, "no sé para qué gobernó el PP 24 años y ser la única ccaa que no tenía la Ley contra la Violencia de Género. Lecciones, ni una".