La concha del Espolón acoge este lunes la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida

Archivo - SIDA, VIH - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida, la Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja celebra este lunes, 1 de diciembre, a las 12 horas en la concha del Paseo del Espolón de Logroño la tradicional lectura de un manifiesto.

Se trata de un acto público, de una duración aproximada de 30 minutos, que se viene realizando desde el año 2006 con el objetivo de hacer visible la realidad de las personas que viven con VIH/Sida así como de sensibilizar a los poderes públicos y a la sociedad en general sobre la importancia de esta enfermedad que, a día de hoy, sigue unida al estigma y la discriminación.

En esta ocasión será Carmen Tamayo Lacalle la persona encargada de dar lectura a un manifiesto conmemorativo, bajo el título 'Comunidad, Derechos y Vida Digna'.

Tamayo es diplomada en Trabajo Social y pionera en su ámbito en La Rioja, a lo largo de más de cuarenta años de servicio público en el Ayuntamiento de Logroño, ha destacado por su compromiso en la transformación de los servicios sociales. Su trayectoria, reconocida con el Premio Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, refleja una profunda vocación, empatía y dedicación al bienestar y la justicia social.

Han confirmado su asistencia a este acto representantes del gobierno municipal y autonómico así como de los principales partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales y entidades asociativas.