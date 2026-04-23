El concierto benéfico 'La Rioja y el Ejército' destinará la recaudación de su segunda edición a VencELA

El concierto benéfico 'La Rioja y el Ejército' destinará su recaudación a VencELA - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concierto benéfico 'La Rioja y el Ejército' destinará la recaudación de su segunda edición a la asociación VencELA. Una actuación que se prevé celebrar el próximo día 8 de mayo, a partir de las 20 horas, en Riojafórum.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga; el delegado de Defensa en La Rioja, el coronel Pedro José Fernández López de Baró; y la presidenta de esta entidad, Francisca Terroba, han presentado este jueves esta iniciativa.

La actuación correrá a cargo de la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército, bajo la dirección del capitán director músico Mario Ruiz María. Las entradas ya están a la venta al precio de 5 euros a través de la página web www.riojaforum.com.

Durante la presentación, Roberto Iturriaga ha recordado que esta iniciativa tiene continuidad tras el éxito de su primera edición y ha subrayado su dimensión cultural y solidaria.

"El año pasado ya por estas fechas tuvimos el primer concierto 'La Rioja y el Ejército'. Cuando las cosas funcionan a nivel cultural, musical y, por supuesto, solidario, porque esta propuesta aúna cultura y compromiso social, las propuestas se repiten y tienen continuidad", ha señalado.

Ha animado a la ciudadanía a participar en esta segunda edición, cuya recaudación será para VencELA, por ello, "me gustaría lanzar este mensaje de solidaridad, de cultura de La Rioja, para que todos los riojanos vengan a disfrutar de este concierto y, por supuesto, se sumen a una causa solidaria", ha afirmado, al tiempo que ha agradecido la implicación de la Delegación de Defensa y de la Unidad de Música.

Iturriaga también ha avanzado algunos detalles del programa, que incluirá piezas como 'Agüero', 'Gigantes y Cabezudos', 'La boda de Luis Alonso' y 'El amor brujo', de Manuel de Falla, en "un concierto muy interesante en cuanto a la propuesta y a la programación y en cuanto a la calidad".

Por su parte, el coronel Pedro José Fernández López de Baró ha explicado que una de las principales misiones de la Delegación de Defensa es la difusión de la cultura de defensa, "y qué mejor manera que difundir la cultura que a través de la música".

El delegado de Defensa ha destacado la calidad de la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército, que ya participó en la primera edición, y ha anunciado que el concierto contará también con la colaboración del Orfeón Logroñés. Asimismo, ha recordado el carácter solidario de esta cita, cuya recaudación en 2025 se destinó a FARO, y ha animado a la ciudadanía a asistir.

La presidenta de VencELA, Francisca Terroba, ha trasladado el agradecimiento de la asociación por esta iniciativa y ha subrayado el valor simbólico de la música como vehículo de apoyo.

"Esto nos va a ayudar muchísimo y, sobre todo, a través de una banda que estoy segura que vamos a disfrutar con muchísimo cariño porque la música, venga de donde venga, siempre da paz y alegría", ha indicado.

Para quienes no puedan asistir, la organización ha habilitado la modalidad de 'butaca cero', con el fin de facilitar la colaboración económica.

La Unidad de Música de la Inspección General del Ejército ofrecerá un repertorio variado y accesible para todos los públicos, en una cita que volverá a convertir a Riojaforum en punto de encuentro entre cultura, solidaridad y compromiso social.