Un concierto homenaje a Serrat y Sabina abrirá la programación de la Sala Florida de Alfaro

Alfaro acoge un variado ciclo cultural dentro de la Red de Teatros de La Rioja este otoño - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un concierto homenaje a Serrat y Sabina abre este sábado, 3 de octubre, la programación de la Sala Florida de Alfaro, que incluirá la obra de teatro 'Pero no se lo digas'.

El Ayuntamiento de Alfaro ha informado de que, en colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de la Red de Teatros de La Rioja, ha organizado una "completa y ambiciosa" programación cultural para los próximos meses de otoño en la Sala Florida.

El ciclo arrancará en octubre y se extenderá hasta diciembre, "ofreciendo una variada agenda para todos los públicos a precios accesibles".

El primer encuentro de este ciclo tendrá lugar el sábado, 3 de octubre de 2026, a las 20,00 horas, con el concierto 'Homenaje a Serrat y Sabina'. Las entradas tendrán un precio único de 5 euros.

El sábado 7 de noviembre de 2026, a las 19,30 horas, la magia tomará el protagonismo de la mano de Jorge Blass, que presentará su espectáculo 'La Magia de Jorge Blass' con el que pretende conseguir que la magia continúe presente en nuestras vidas, y devolvernos la ilusión en el momento más necesario. El precio de la entrada será de 10 euros.

Continuará el sábado 5 de diciembre a las 19,30 horas, con la obra 'Pero no se lo digas' dirigida por Borja Rodríguez y protagonizada por Agustín Jiménez, Sara Escudero y César Camino.

"Con un ritmo vertiginoso y un humor afilado donde lo cotidiano se transforma, casi sin aviso, en un territorio explosivo", ha relatado. Entradas a diez euros.

El broche final será el sábado 12 de diciembre de 2026 a las 19,30 horas, con el concierto 'Ikebana La Rioja'. "Música en directo con una formación original y elegante, un espectáculo cuidado al detalle que destacan por sus arreglos musicales a medida y una amplia experiencia", ha explicado. Entradas a 10 euros.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de alfarocultura.sacatuentrada.es, en el tótem del Ayuntamiento, en el de la Oficina de Turismo o media hora antes del inicio de cada espectáculo en la taquilla de la Sala Florida.