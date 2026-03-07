El concierto 'Con nombre de mujer' abre este domingo el Ciclo de Primavera 2026 de la Banda de Música de Logroño

Conciertos de Primavera de la Banda Municipal de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 8 de marzo, la Banda de Música de Logroño inaugurará su Ciclo de Primavera 2026 con el concierto 'Con nombre de mujer', una propuesta musical enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que abrirá una nueva edición de este ciclo ya consolidada en la programación cultural de nuestra ciudad.

El concierto tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Logroño a las 13 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Bajo la dirección de José Ángel Cabezón Domínguez, la formación ofrecerá un recorrido musical variado y atractivo, pensado para todos los públicos, en el que la figura de la mujer será el hilo conductor del programa inaugural.

Tras esta primera cita, el ciclo continuará el domingo 12 de abril, también a las 13 horas, con la propuesta 'Se oye una canción', un concierto en familia que acercará la música de banda a los más pequeños de manera didáctica y participativa, y que servirá además para celebrar el 75 aniversario del colegio Salesianos Los Boscos.

El Ciclo de Primavera culminará el 17 de mayo en el mismo horario y con el concierto 'Gala de zarzuela' en colaboración con la CLA Pepe Eizaga, ofreciendo al público una selección de obras emblemáticas del género lírico español.