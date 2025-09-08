El Concurso Agrícola reivindicará este domingo "que se puede vivir del campo" a través de una fiesta

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Agrícola celebrará este domingo, 14 de septiembre, en el Paseo del Espolón su 56 edición para "reivindicar que se puede vivir del campo a través de una fiesta", ha destacado el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

La actividad llega una vez más, como es habitual, en época de vendimia y vísperas de las fiestas de San Mateo, tal y como ha presentado Fuentes en rueda de prensa junto al responsable de Acción Social de CaixaBank en la Territorial Ebro, Jorge García.

En la presentación han participado también David Martín Civera, director general de Desarrollo Rural, y Jesús López, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño.

El plazo de inscripción para participar en la actividad concluye mañana, martes 9 de septiembre y, hasta la fecha, se han inscrito quince agricultores procedentes de ocho localidades.

Ofrecerán melocotones, manzanas, melones, ciruelas, peras, nectarinas, paraguayos, sandías, tomates, pimientos, chiles, cebollas, pochas, berenjenas, calabazas, pasas de ciruela claudia reina, remolacha, piparras, patatas, zapallitos (variedad de calabacín), acelgas, lechugas, higos, uva, apio, albahaca, escarola, azafrán ecológico, almendras, hierbas y plantas aromáticas y culinarias, zanahoria, pochas, alubia blanca, alubia verde, guindillón, etcétera.

Además, este año también participarán el stand de "#productoriojano", con motivo de la colaboración con el Gobierno de La Rioja, así como Fungiturismo para promocionar el centro temático dedicado al champiñón en Pradejón.

"Todo un espectáculo visual y gastronómico que vamos a encontrar", ha dicho al tiempo que ha animado "a todo el mundo a que se acerque este domingo al Espolón, se anime a comprar nuestros productos de kilómetro cero y a disfrutar de lo mejor de nuestra tierra".

Los premios de esta edición están formados por una cantidad económica y una escultura de cerámica realizada por la artista riojana Celia Martínez.

Los premios serán a Mejor Conjunto de Fruta; Mejor Conjunto de Hortaliza (seiscientos euros); Mejor Fruta, Mejor Hortaliza, Mejor Agricultura Ecológica, Mejor Agricultor/a Joven (trescientos euros); y Mejor Proyecto Agrícola (seiscientos euros).

Se incluye el Concurso de Cata por Cuadrillas y El Concurso de Cata, es una actividad de promoción más del Concurso de Vinos de La Rioja, puesto que los ganadores serán los vinos sobre los que se articula el evento.

Además, como ya se hizo en los dos años pasados, los ganadores del Concurso de Vinos de Cosechero y, en esta edición, también el ganador del Concurso de Vino de Municipio, tendrán un espacio en El Espolón donde mostrar sus productos y ofrecer a todos los visitantes la degustación de los mismos.

El Concurso Agrícola de La Rioja está organizado por Fundación Caja Rioja, cuenta con el patrocinio de CaixaBank y el Gobierno de La Rioja a través de La Rioja 360, y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y del CPAER (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja). Este año también colabora la Asociación de Belenistas, que se encargará de realizar un mural con sal sobre productos agrícolas.