El conductor de un camión cargado de vino trasladado al Centro de Salud de Haro tras volcar en Labastida

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión cargado de vino ha sido trasladado al Centro de Salud de Haro tras volcar, a las 11,06 horas, en el punto kilométrico 1 de la LR-212, del término municipal de Labastida, según ha informado SOS Rioja 112.

El camión ha volcado del lado del copiloto y el conductor se encontraba en el interior del mismo. Desde el Centro Coordinador se han movilizado a Bomberos del CEIS, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Guardia Civil y Policía Local de Haro. Bomberos informan que el camión iba cargado de vino y se hallaba fuera de la calzada.

A su vez han ayudado al conductor que no podía salir debido al vuelco del camión. La grúa gestionará la retirada del vehículo y se precisará trasvase de mercancía.

Los Recursos Sanitarios trasladan al conductor del camión al Centro de Salud de Haro para valoración médica.